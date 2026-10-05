Eğitimde kalite için yeni dönem planları Eskişehir'de masaya yatırıldı

Eskişehir'de ARGE birimi değerlendirme toplantısı

Eskişehir'de düzenlenen ARGE Birimi Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı, eğitim alanındaki yürütülen ve planlanan çalışmaların kapsamlı bir değerlendirmesine sahne oldu. Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlık etti ve ilgili paydaşlar katkı sağladı.

yürütülen çalışmalar:

Toplantıda, ARGE Birimi tarafından yürütülen projeler, gerçekleştirilen faaliyetler ve yeni çalışma başlıkları tek tek ele alındı. Katılımcılar, uygulama aşamasında kaydedilen gelişmeleri değerlendirip, hangi uygulamaların hedeflere ulaştığını ve hangi alanlarda iyileştirme gerektiğini tartıştı.

gelecek dönem planlaması:

Eskişehir'de eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik önümüzdeki dönemin faaliyet planlamaları ve izlenecek yol haritası üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Toplantıda öncelikli hedefler, izleme-değerlendirme mekanizmaları ve uygulamaya yönelik koordinasyon anlayışı hakkında mutabakata varıldı.

Toplantı, mevcut projelerin etkinliğini artırmaya ve eğitim hizmetlerinin niteliğini yükseltmeye dönük somut adımların belirlenmesi açısından değerlendirildi. Alınan kararların uygulamaya geçirilmesi ve takip süreçlerinin düzenli yürütülmesi planlanıyor.

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN ARGE BİRİMİ BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NDA EĞİTİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.