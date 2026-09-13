Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Eğitime hazırlık: okullar açılmadan önce ortak yol haritası

Erzurum'da Süleyman Ekici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları, okul güvenliği ve koordinasyon konuşuldu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 08:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitime hazırlık: okullar açılmadan önce ortak yol haritası

İl müdürlüğünde eğitim hazırlıkları masaya yatırıldı

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçe millî eğitim müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Gündemdeki öncelikler:

Toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı, okullarda yürütülen çalışmalar, eğitim ortamlarının niteliğinin artırılması, öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçları ile okul güvenliği üzerinde duruldu. Ayrıca eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik uygulama ve hazırlıklar değerlendirildi.

İş birliği ve koordinasyon vurgusu:

İlçelerde yürütülen hazırlıkların ve yapılan çalışmaların paylaşıldığı görüşmede, eğitim öğretim süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik iş birliği, koordinasyon ve ortak çalışma kültürünin önemine dikkat çekildi. İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitimde sürdürülebilir başarı için tüm ilçelerde uyum, koordinasyon ve istişare içerisinde çalışmaya devam edileceğini ifade etti.

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ BAŞKANLIĞINDA; AZİZİYE, PALANDÖKEN VE YAKUTİYE İLÇE...

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ BAŞKANLIĞINDA; AZİZİYE, PALANDÖKEN VE YAKUTİYE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİNİN KATILIMLARIYLA DEĞERLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Posof'ta 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları: kurumlar arası iş birliği ön plana...
images

Hatay Büyükşehir Belediyesi okulları yeni döneme çevre düzenlemesiyle hazırlıyor
images

Denizli'de öğrencilere beş gün ücretsiz belediye otobüsü
images

Samsun'dan Glasgow çıkarması: OMÜ 10 protokolle uluslararasılaşmasını pekiştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üretici fındığı işleyerek katma değer yaratıyor

Erzincan’da Armutlu köyünde atlı gelin alma geleneği sürüyor

Drone ile kayalıklardan keçileri indiren çobanın riskten uzak yöntemi

Emekli çiftin aronya tutkusu Havza'da alternatif tarım örneği

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı