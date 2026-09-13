Eğitime hazırlık: okullar açılmadan önce ortak yol haritası

İl müdürlüğünde eğitim hazırlıkları masaya yatırıldı

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçe millî eğitim müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Gündemdeki öncelikler:

Toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı, okullarda yürütülen çalışmalar, eğitim ortamlarının niteliğinin artırılması, öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçları ile okul güvenliği üzerinde duruldu. Ayrıca eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik uygulama ve hazırlıklar değerlendirildi.

İş birliği ve koordinasyon vurgusu:

İlçelerde yürütülen hazırlıkların ve yapılan çalışmaların paylaşıldığı görüşmede, eğitim öğretim süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik iş birliği, koordinasyon ve ortak çalışma kültürünin önemine dikkat çekildi. İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitimde sürdürülebilir başarı için tüm ilçelerde uyum, koordinasyon ve istişare içerisinde çalışmaya devam edileceğini ifade etti.

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ BAŞKANLIĞINDA; AZİZİYE, PALANDÖKEN VE YAKUTİYE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİNİN KATILIMLARIYLA DEĞERLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.