Erdoğan Murat Kurum'la telefon görüşmesiyle Ayazağa'daki sel çalışmaları hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayazağa'dan telefon brifingi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer Ayazağa'da yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Bakan Kurum, afet bölgesindeki son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı'na ayrıntılı bilgi verdi.

Erdoğan'dan vatandaşlara geçmiş olsun mesajı:

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen vatandaşlara yönelik geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, "Öncelikle bu sel afetinde mağdur olan tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullanarak bakanlar ve valinin sahada olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, çalışmaların sürdüğünü ve "bir an önce bu afetten inşallah kurtulacağız" temennisinde bulundu.

Bakan Kurum'un sahadaki koordinasyonu ve önlemler:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayazağa'daki incelemelerinin ardından Cumhurbaşkanı'na yaptığı açıklamada, AFAD koordinasyonunda kayıp vatandaşların arandığını; gıda ve su ihtiyaçlarının da aynı koordinasyonla sağlandığını belirtti. Kurum, şu an için acil bir sıkıntı olmadığını aktardı.

Bakan Kurum ayrıca, "Boşaltmamız gereken binalarda kalan vatandaşlarımızı barınma alanlarına alacağız" diyerek tahliye ve geçici barınma planlarının uygulandığını bildirdi. Kurum, ekiplerin bölgeyi yakından takip ettiğini ve sürecin tamamlanmasının ardından vatandaşların yanında olunacağını ifade etti.

Telefon görüşmesi, bölgedeki arama-kurtarma, tahliye ve insani yardım çalışmalarının eşgüdümlü şekilde yürütüldüğünü göstermesi açısından önem taşıyor. Yetkililer, sahadaki durumun takibine devam ediyor ve vatandaşlara yönelik destek hizmetleri sürdürülüyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSTANBUL’DA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI AYAZAĞA’DA BULUNAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM İLE TELEFONLA GÖRÜŞEREK BİLGİ ALDI.