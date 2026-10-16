Katar’dan Lübnan’a güneş hamlesi: qatar energy devasa bir santral kurmayı planlıyor

Katar’dan ekonomik ve enerji desteği vaadi

Beyrut’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Katar’ın Lübnan’a yönelik desteklerinin sürdüğünü vurguladı. Al Thani, Doha yönetiminin hem siyasi hem de insani açıdan Lübnan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti ve ülkenin egemenliği ile birliğine bağlılığını dile getirdi.

Qatar Energy’nin güneş enerjisi projesi:

Al Thani, enerji krizleriyle mücadele eden Lübnan’da Qatar Energy tarafından "devasa" bir güneş enerjisi santralinin kurulmasının planlandığını açıkladı. Projenin teknik detayları ve kapasitesiyle ilgili açıklama yapılmadı; ancak yatırımın, Lübnan’ın elektrik arzını güçlendirmeyi ve yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı hedeflemesi bekleniyor.

Diplomatik gündem ve güvenlik vurgu:

Buluşmada iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği, bölgesel gelişmeler ve gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatlar ele alındı. Al Thani, toplantının önemli bir bölümünün bölgedeki artan gerilim, barış gücü kuvvetlerine yönelik saldırılar ve İsrail’in Lübnan topraklarındaki ihlalleri üzerine odaklandığını kaydetti.

Al Thani ayrıca, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının uygulanmasının ve BM ile koordinasyon içinde varılan tüm anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. Bu vurgu, hem güvenlik hem de sınır güvenliği alanlarında uluslararası mekanizmaların rolüne dikkat çekti.

Yeniden inşa ve insani boyut:

Katar Başbakanı, Beyrut’un yeniden inşa planlarının başlatılmasının ve bu süreçte yerinden edilmiş kişilerin ile mültecilerin evlerine dönmelerinin sağlanmasının önemine değindi. Al Thani, Doha’nın dayanışma taahhüdünü yinelerken, sürdürülebilir enerji yatırımlarının hem altyapı hem de istikrar açısından katkı sunacağını belirtti.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam da Katar’ın iş birliği ve desteği için teşekkür etti; Salam, Katar’ın özellikle 2006’daki savaştan sonra gösterdiği yardımı hatırlatarak, "Katar’ın en karanlık dönemlerde verdiği desteği asla unutamayız" dedi.

Al Thani’nin duyurduğu güneş santrali planı, Lübnan’da enerji arzını çeşitlendirme ve yeniden inşa sürecine dış finansman ve teknik katkı sağlama arayışının bir parçası olarak okunuyor. İzlenecek sonraki adımlar arasında projenin fizibilite çalışmaları, finansman modeli ve uygulama takviminin netleştirilmesi yer alacak.

LÜBNAN'A RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİREN KATAR BAŞBAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEYH MUHAMMED BİN ABDURRAHMAN AL THANİ, BAŞKENT BEYRUT'TAKİ TEMASLARI KAPSAMINDA LÜBNAN BAŞBAKANI NAWAF SALAM TARAFINDAN KARŞILANDI.