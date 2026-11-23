Mahkeme talepleri reddetti

ABD’de tutuklu bulunan Eylem Tok’un avukatlarının, müvekkilleri hakkında verilen yakalama kararının kaldırılması ve Tok’un adli kontrolle serbest bırakılması yönündeki talepleri Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin kararı, Tok’un dosyasındaki mevcut uygulamanın devam edeceğini işaret etti.

Dilekçenin kapsamı ve mahkeme süreci:

Avukatlar sundukları dilekçede, Tok’un adli kontrol şartıyla serbest bırakılması ve hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etmişti. Mahkeme bu talepleri kabul etmeyerek, itirazları reddetti. Karar, dosyada kayıtlı delil ve olayın niteliği göz önüne alınarak verildi.

Baba Özer Aci’nin açıklamaları:

1 Mart 2024’te Eyüpsultan’da gerçekleşen kazada oğlunu kaybeden baba Özer Aci, mahkeme kararının ardından basına konuştu. Aci, kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Devletime güveniyorum, bir gün dahi ceza verse razıyım" dedi. Aci ayrıca, davamın arkasındayım, mücadeleye devam edeceğim ifadelerini kullandı ve ilahi adaletin tecelli ettiğini vurguladı.

Aci, dosyanın takipçisi olacağını ve mahkemenin lehlerine karar vereceğine inandığını söyledi. Sözlerinde, olayın ardından müvekkilini önce Mısır’a, sonra ABD’ye götürdüğü belirtilen Tok hakkında yürütülen hukuki sürece olan güvenini dile getirdi.

Mahkeme kararı sonrası süreç, Tok’un ABD’deki tutukluluk hali ve Türkiye’deki soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği taraflarca takip edilecek.

Eylem Tok'un avukatlarının talepleri reddedildi, Özer Aci: "Sevindik, davamın arkasındayım"