Manavgat'taki saldırıyı televizyondan görünce geçmişi canlandı:

İstanbul Sarıyer'de kaçan aslanın arama çalışmaları sürerken, 2025'te Antalya'nın Manavgat ilçesindeki hayvan parkından kaçan ve "Zeus" adlı aslanın saldırısına uğrayan Süleyman Kır tekrar gündeme geldi. Geçirdiği 5 günlük yoğun tedavinin ardından taburcu edilen Kır, İstanbul'daki görüntüleri televizyonda görünce o günleri yeniden yaşadığını söyledi ve yaşadıklarını anlattı.

O anların tanıklığı:

Olayı anlatırken Kır, "Tarlamda sulama yaparken, hayvanat bahçesinden aslan kaçmıştı. O gün karşımda gördüğümde inanamadım. Karşımda bir aslan. Üstüme saldırdı, teslim olmadım, Allah güç ve kuvvet verdi" dedi. Saldırı sırasında aslanla verdiği mücadeleyi detaylandıran Kır, "Pençelerinden tuttum, boğazını sıktım, 10-15 dakika aslanla boğuştuk" ifadelerini kullandı. Kır, bu mücadelenin ardından güvenlik güçleri geldiğinde aslanın kaçtığını belirtti.

Uyarı ve öneriler:

İstanbul'daki kaçak aslan haberlerini izledikten sonra vatandaşlara uyarıda bulunan Kır, "Hayvanın pençesi ve dişi yok diyorlar. Vatandaşlarımız sağ duyulu olsun. Dişi ve pençeleri olmasa da tedbir alsınlar. Bu acıları biz yaşadık" dedi. Ayrıca güçlü ve yırtıcı hayvanların evcil hayvan muamelesi görmemesi gerektiğini savunarak, "Aslanları böyle tavuk, kuş, kedi ve köpek besler gibi beslemesinler... Bunları Afrika'ya bıraksınlar, kendi hallerine" şeklinde konuştu.

Kır, yaşadıkları olayda aslanın öldürüldüğünü de belirterek, bu tür hayvanları bakamayacak kişilere verilmemesi gerektiğini vurguladı ve toplumun tedbirli olması çağrısında bulundu.

İSTANBUL SARIYER’DE FİRARİ ASLANI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, 2025 YILINDA ANTALYA MANAVGAT’TA HAYVAN PARKINDAN KAÇAN ASLANIN SALDIRISINA UĞRAYAN VE VERDİĞİ MÜCADELEYLE GÜNDEM OLAN SÜLEYMAN KIR AKILLARA GELDİ. (ARŞİV)