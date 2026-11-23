toplantı genel çerçevesi:

Zonguldak'ta kış aylarında olası kar yağışı ve buzlanmanın günlük yaşam ile kara yolu ulaşımına etkilerini azaltmak amacıyla Valilikte bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlunun yönettiği görüşme, Valilik Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda gerçekleştirildi ve emniyet, jandarma ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla sürdü.

Toplantıda, önümüzdeki aylara ait hava tahminleri ve önceki kış dönemlerinde yaşanan trafik olayları detaylı şekilde ele alındı. Amaç, ulaşımın aksaması durumlarına karşı uygulanacak prosedürleri netleştirmek ve müdahale hızını artırmak olarak belirlendi.

öncelikli müdahale ve ulaşım planları:

Karla mücadele çalışmalarında izlenecek yöntemler ile alternatif güzergâhların devreye alınması temel gündem maddelerindendi. Toplantıda, şehir içi ve şehirlerarası yollarda kullanılabilecek alternatif yollar, trafik işaretlemelerinin güncellenmesi ve kritik kesitlerde önleyici tedbirlerin alınması üzerinde duruldu. Ayrıca ticari yolcu ve yük taşıyan araçların kış lastiği kontrolleri ile kar temizleme ve buzlanmaya müdahale ekiplerinin hazır bulundurulması kararlaştırıldı.

altyapı ve kurumlar arası iş birliği:

Görüşmede sert hava koşullarında ortaya çıkabilecek elektrik ve internet arızalarına yönelik hazırlıklar da kapsamlı biçimde tartışıldı. Enerji ve iletişim sağlayıcılarının saha personeli, arıza riski taşıyan noktalar ve müdahale imkânları değerlendirilerek öncelikli müdahale planları oluşturuldu. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, bilgi akışının hızlandırılması ve kaynakların ortak kullanılmasının önemi vurgulandı.

Toplantı sonucunda, kara yolu güvenliğinin sağlanması ve olası aksaklıklara zamanında müdahale edilebilmesi için kurumların sorumlulukları açıklandı ve yıl boyunca sürdürülecek izleme ile tatbikat planlarının hazırlanması kararlaştırıldı. Alınan kararlar, bölge genelinde kış şartlarına karşı hazırlığın artırılmasına yönelik somut adımlar içeriyor.

ZONGULDAK'TA KIŞ AYLARINDA ETKİLİ OLABİLECEK KAR YAĞIŞI VE BUZLANMAYA KARŞI KURUMLARIN HAZIRLIKLARI GÖZDEN GEÇİRİLDİ. VALİLİKTE YAPILAN TOPLANTIDA ULAŞIMIN AKSAMASI İHTİMALİNE KARŞI KULLANILABİLECEK YOLLAR İLE ELEKTRİK VE İLETİŞİM ALTYAPISINA YÖNELİK ÖNLEMLER GÖRÜŞÜLDÜ.