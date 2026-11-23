Vali Ustaoğlu’ndan 90 yaşındaki hayırsevere vefa ziyareti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kentteki huzurevini ziyaret ederek kurumda kalan yaşlılarla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenip sohbet eden Vali Ustaoğlu, onların hal ve hatırını sordu ve taleplerini dinledi.

ziyarette karşılıklı sohbet ve talepler:

Vali Ustaoğlu, huzurevi sakinleriyle samimi bir ortamda sohbet ederek gündelik ihtiyaçları ve beklentileri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında sakinlerin duyarlılığına ve yaşam koşullarına dikkat çekildi; Vali, herkese sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.

nuran oğuz'un eğitime desteği:

Ziyaret kapsamında daha önce şehre okullar kazandıran 90 yaşındaki hayırsever Nuran Oğuz ile de görüşüldü. İlerlemiş yaşına rağmen eğitime desteğini sürdürmek isteyen Oğuz, Vali Ustaoğlu'na kalan son parasıyla da eğitime destek vermek istediğini iletti. Rahmetli eşinin de desteğiyle bugüne kadar pek çok hayırlı işe imza attığını belirten Oğuz, "Yaptığım hayırlarla ayakta duruyorum, bunu da gerçekleştirmek istiyorum" diyerek örnek oldu.

Vali Ustaoğlu, Nuran Oğuz'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek tüm huzurevi sakinlerine sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

VALİ USTAOĞLU, DAHA ÖNCE ŞEHRE OKULLAR KAZANDIRAN 90 YAŞINDAKİ HAYIRSEVER NURAN OĞUZ İLE DE BİR ARAYA GELDİ.