operasyonun özeti:

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda, jandarma sorumluluk sahasında kaçak yollarla ülkeye sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik çalışmalar yapıldı. Operasyonlarda 6 olay meydana gelirken, 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda 20 elektronik sigara, 7 bin 460 içi tütün doldurulmuş makaron, 97 paket kaçak sigara ve 451 litre kaçak alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

soruşturma ve işlemler:

Konuya ilişkin adli işlemlere başlanmış olup, ele geçirilen ürünlerle ilgili soruşturma ve yasal süreç devam ediyor.

ANKARA’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA20 ELEKTRONİK SİGARA, 7 BİN 460 İÇİ TÜTÜN DOLDURULMUŞ MAKARON, 97 PAKET KAÇAK SİGARA VE 451 LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ, 8 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.