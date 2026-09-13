Eğitimle güçlü yarınlara: Hacılar'da yeni eğitim yılına belediye desteği

Eğitim güçlü yarınların teminatı olarak vurgulandı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle yayımladığı mesajda yeni dönemin tüm öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Başkan Özdoğan, uzun bir tatilin ardından eğitim hayatına dönen öğrencilere ve görevlerinin başına tekrar geçen öğretmenlere başarı temennisinde bulundu.

Başkanın mesajında öne çıkanlar:

Özdoğan, mesajında özellikle eğitimin toplum ve ülke geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti. Başkan Özdoğan, "2026-2027 eğitim-öğretim yılının başta Hacılarımızdaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Uzun bir tatil döneminin ardından öğrencilerimiz yeniden okullarına, öğretmenlerimiz de büyük bir özveriyle yürüttükleri görevlerinin başına dönüyor" ifadelerini kullandı.

Mesajda, çocukların sadece bilgiyle değil; aynı zamanda milli ve evrensel değerlerle ile özgüvenle yetiştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Başkan Özdoğan, eğitimin bireyin ve toplumun gelişiminde oynadığı rolü öne çıkararak eğitim-öğretim sürecine verilen değerin altını çizdi.

Belediyenin öncelikleri ve taahhütleri:

Hacılar Belediyesi'nin eğitim ve gençlik çalışmalarını sürekli öncelikleri arasında gördüğünü belirten Özdoğan, ilçe çapında eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin daha iyi imkânlara kavuşması için sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi. Başkanın ifadesiyle, belediye bu alandaki yatırım ve destekleri sürdürecek.

Mesajını dualarla sonlandıran Başkan Özdoğan, "Rabbim tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının Hacılar’ımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek yeni dönemin tüm taraflar için verimli geçmesini diledi.

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN; 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI.