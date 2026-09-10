Dolar 48,4100 -0,16%
Euro 56,4962 -0,01%
Bist 14.446,99 -0,40%
Altın Gram 6.882,63 -0,87%
EUR/USD 1,1629 -0,08%
Brent Petrol 101,95 +0,73%
--°

Ehliyetsiz müdahalenin faturası: boyun kütletme sonrası ölüm uyarısı

İstanbul'da boyun kütletme sonrası hayatını kaybeden bir kişinin ölümü, Prof. Dr. Şüheda Özçakır'ın ehliyetsiz sağlık uygulamalarına dair uyarılarını yeniden gündeme taşıdı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Ehliyetsiz müdahalenin faturası: boyun kütletme sonrası ölüm uyarısı

İstanbul'da kütletme iddiası sonrası ölüm

İstanbul'da boyun ağrısı nedeniyle yapılan kütletme işlemi sonrasında fenalaşan bir kişi, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayın soruşturulması sonucunda işlemi gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı. Yaşanan bu ölüm vakası, bilinçsiz ve yetkisiz kişilerin yaptığı manuel müdahalelerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlardan net uyarı: ehliyetsiz kişilere prim vermeyin:

Doruk Nilüfer Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şüheda Özçakır, olayın ardından vatandaşları uyardı. Özçakır, "Geçtiğimiz hafta içerisinde bir vatandaşımızın ehliyetsiz biri tarafından yapılan, tıpta manipülasyon, halk arasında kütletme olarak bilinen bir işlem sonrasında vefat ettiğini öğrendik. Gerçekten bu konuda çok üzgün olduğumu belirtmek isterim" diyerek, ehliyetsiz kişilerin yaptığı uygulamalara kesinlikle prim verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Özçakır, müdahalenin ancak doktor muayenesi ve gerektiğinde modern tıp uygulamalarıyla desteklendikten sonra, yetkin kişilerce yapılması gerektiğini belirtti: "Öncelikle bu kişilerin uzmanları doktorlardır. Doktorlar tarafından ayrıntılı bir muayene, ihtiyaç halinde modern tıp tedavileri yetmediği zaman tamamlayıcı tıp tedavileri tarafından, yine ehliyetli kişiler tarafından bu uygulamalar yapılabilir."

Değerlendirme, bilgilendirme ve yönetmelik gereklilikleri:

Özçakır, bu tür uygulamalarda sadece hastayla konuşmanın yeterli olmadığını; ayrıntılı değerlendirme, yazılı bilgilendirme ve imzalı belgeler gerektiğini hatırlattı. "Ayrıntılı değerlendirme sadece hastayla konuşmak değil, bu konuyla ilgili yazılı bilgi, belge okumak, anlatmak ve altına imza atmak şeklindedir. Bu belgelerin hepsi Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde bulunabilir" ifadelerini kullandı.

Manipülasyon, kayropraktik ve osteopati gibi uygulamalarla ilgili olarak Özçakır, Türkiye'de doğrudan bir okul bulunmadığını ancak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sertifikasyon ve yönetmelik kapsamında uygulamaların yapılabildiğini söyledi. Yönetmeliğe uyulmadığında hem sağlık açısından riskler hem de yaptırım imkanları doğduğunu belirtti.

Antalya örneği: yetkisiz uygulama ve müdahale sonrasında durdurma

Yaşanan İstanbul vakası, Antalya'da rot balans ustası olduğu belirtilen bir kişinin iş yerinde kendi yaptığı mekanik düzenekle bel ve sırt ağrısı çekenlere uyguladığı sözde tedaviyi akıllara getirdi. Söz konusu rot balans ustası, medyada geniş yankı uyandıran uygulamanın ardından Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları üzerine uygulamayı sona erdirdi.

Prof. Dr. Özçakır son olarak, vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulundu: "Bu konuda lütfen sağlıklarını ciddiye alsınlar. Ehliyetsiz kişilerin önüne kendilerini, sağlıklarını emanet etmesinler, bırakmasınlar lütfen." Bu sözler, yetkin sağlık hizmeti aramanın ve belgeleme ile muayenenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI PROF. DR. ŞÜHEDA ÖZÇAKIR

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI PROF. DR. ŞÜHEDA ÖZÇAKIR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sağlıklı yaşam için Şırnak'ta toplum merkezli seferberlik
images

Almanya'da uyarı günü tatbikatı: sirenler ve telefon alarmları sınandı
images

tgs ağustos performansıyla aylık rekoru yeniden yazdı
images

Hacamat yaptırmadan önce hekim değerlendirmesi şart

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Palamut sezonu Ordu'nun tezgahlarını doldurdu

Sağlıklı yaşam için Şırnak'ta toplum merkezli seferberlik

Bölgede sucul yaşam güçleniyor: Ilısu Barajı'na 1 milyon şabut salındı

Tarladan veriye: Kars'ta tarımsal ürün fiyatları sahada takip ediliyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı