Ehliyetsiz müdahalenin faturası: boyun kütletme sonrası ölüm uyarısı

İstanbul'da kütletme iddiası sonrası ölüm

İstanbul'da boyun ağrısı nedeniyle yapılan kütletme işlemi sonrasında fenalaşan bir kişi, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayın soruşturulması sonucunda işlemi gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı. Yaşanan bu ölüm vakası, bilinçsiz ve yetkisiz kişilerin yaptığı manuel müdahalelerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlardan net uyarı: ehliyetsiz kişilere prim vermeyin:

Doruk Nilüfer Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şüheda Özçakır, olayın ardından vatandaşları uyardı. Özçakır, "Geçtiğimiz hafta içerisinde bir vatandaşımızın ehliyetsiz biri tarafından yapılan, tıpta manipülasyon, halk arasında kütletme olarak bilinen bir işlem sonrasında vefat ettiğini öğrendik. Gerçekten bu konuda çok üzgün olduğumu belirtmek isterim" diyerek, ehliyetsiz kişilerin yaptığı uygulamalara kesinlikle prim verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Özçakır, müdahalenin ancak doktor muayenesi ve gerektiğinde modern tıp uygulamalarıyla desteklendikten sonra, yetkin kişilerce yapılması gerektiğini belirtti: "Öncelikle bu kişilerin uzmanları doktorlardır. Doktorlar tarafından ayrıntılı bir muayene, ihtiyaç halinde modern tıp tedavileri yetmediği zaman tamamlayıcı tıp tedavileri tarafından, yine ehliyetli kişiler tarafından bu uygulamalar yapılabilir."

Değerlendirme, bilgilendirme ve yönetmelik gereklilikleri:

Özçakır, bu tür uygulamalarda sadece hastayla konuşmanın yeterli olmadığını; ayrıntılı değerlendirme, yazılı bilgilendirme ve imzalı belgeler gerektiğini hatırlattı. "Ayrıntılı değerlendirme sadece hastayla konuşmak değil, bu konuyla ilgili yazılı bilgi, belge okumak, anlatmak ve altına imza atmak şeklindedir. Bu belgelerin hepsi Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde bulunabilir" ifadelerini kullandı.

Manipülasyon, kayropraktik ve osteopati gibi uygulamalarla ilgili olarak Özçakır, Türkiye'de doğrudan bir okul bulunmadığını ancak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sertifikasyon ve yönetmelik kapsamında uygulamaların yapılabildiğini söyledi. Yönetmeliğe uyulmadığında hem sağlık açısından riskler hem de yaptırım imkanları doğduğunu belirtti.

Antalya örneği: yetkisiz uygulama ve müdahale sonrasında durdurma

Yaşanan İstanbul vakası, Antalya'da rot balans ustası olduğu belirtilen bir kişinin iş yerinde kendi yaptığı mekanik düzenekle bel ve sırt ağrısı çekenlere uyguladığı sözde tedaviyi akıllara getirdi. Söz konusu rot balans ustası, medyada geniş yankı uyandıran uygulamanın ardından Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları üzerine uygulamayı sona erdirdi.

Prof. Dr. Özçakır son olarak, vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulundu: "Bu konuda lütfen sağlıklarını ciddiye alsınlar. Ehliyetsiz kişilerin önüne kendilerini, sağlıklarını emanet etmesinler, bırakmasınlar lütfen." Bu sözler, yetkin sağlık hizmeti aramanın ve belgeleme ile muayenenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI PROF. DR. ŞÜHEDA ÖZÇAKIR