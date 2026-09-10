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Aliağa kurtuluşunun 104. yılında tören, sergi ve sporla anılacak

Aliağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı 13 Eylül 2026'da Cumhuriyet Meydanı töreni ve 'Kurtuluş’tan Cumhuriyet’e Aliağa' sergisi ile anılacak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aliağa kurtuluşunun 104. yılında tören, sergi ve sporla anılacak

Program detayları:

Aliağa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı tören ve etkinliklerle 13 Eylül 2026 Pazar günü anılacak. Kutlama programı, Aliağa Kaymakamlığı koordinasyonunda saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak ve gün boyu sürecek etkinliklerle devam edecek.

Resmî tören akışı:

Törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Aliağa Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunulacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak, Aliağa’nın kurtuluş tarihine ilişkin konuşmalar yapılacak. Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerden şiir dinletileri ve geleneksel zeybek gösterisi yer alacak.

"Kurtuluş’tan Cumhuriyet’e Aliağa" fotoğraf sergisi:

Resmî törenin ardından saat 10.30'da, Aliağa Belediyesi Kent Arşivi tarafından hazırlanan "Kurtuluş’tan Cumhuriyet’e Aliağa" fotoğraf sergisi Engelsiz Kafe'de açılacak. Sergide Aliağa'nın kurtuluş yıllarından günümüze uzanan tarihsel süreç; cumhuriyet modernleşmesinin kentteki izleri, küçük bir köy yerleşiminden modern kente dönüşüm ve kentin sosyal yaşamı, mahalleleri ile eğitim hayatından kesitler fotoğraflarla izleyiciye sunulacak. Sergi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkı'ndaki Engelsiz Kafe'de düzenlenmiş olup ziyaretçilere saat 17.00'ye kadar açık olacak.

Şehitlik ziyareti:

Program, saat 11.00'de gerçekleştirilecek şehitlik ziyaretiyle devam edecek. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunacak, şehit mezarlarına karanfil bırakılacak ve dualar edilecek.

Kurtuluş günü sporla tamamlanacak:

Günün akşamında Kurtuluş etkinlikleri sporla son bulacak; Aliağa 13 Eylül Masterler Futbol Turnuvası Finali saat 20.00'de Değirmendere Spor Tesisleri'nde oynanacak. Gün boyunca kamu kurum ve kuruluşları ile resmî ve özel işyerleri, cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatılacak; kent halkının anma etkinliklerine katılımı bekleniyor.

ALİAĞA’DA KURTULUŞUN 104. YILI KUTLANACAK

ALİAĞA’DA KURTULUŞUN 104. YILI KUTLANACAK

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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