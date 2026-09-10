Ehliyetsiz uygulama sonrası ölüm: uzmanlardan sağlığı yetkiliye bırakın uyarısı

İstanbul olayının ayrıntıları

İstanbul'da boyun bölgesine uygulanan "kütletme" adıyla bilinen müdahale sonrasında bir kişinin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın soruşturulması kapsamında, işlemi yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Vakaya ilişkin ayrıntılar, bilinçsiz ve yetkisiz uygulamaların nasıl ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gündeme taşıdı.

olay ve soruşturma:

Sırt ve boyun ağrısı nedeniyle yapılan masaj ve çeşitli uygulamaların ardından kişinin boyun bölgesine uygulanan manipülasyonun ardından fenalaştığı, hastaneye sevk edildiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği aktarıldı. Yetkililer, benzer müdahalelerin riskleri nedeniyle soruşturmanın sürdüğünü ve uygulayan kişi hakkında yasal süreç başlatıldığını belirtti.

uzman uyarıları ve tamamlayıcı tıp düzenlemeleri:

Doruk Nilüfer Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şüheda Özçakır, olay üzerine vatandaşları uyardı. Özçakır, sağlık uygulamalarının önce uzman hekim tarafından ayrıntılı muayene edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ehliyetsiz kişilere sağlık emanet edilmemeli" dedi. Uzman, sadece sözlü bir değerlendirmeyle yetinilmemesi; işlem öncesinde hastaya yazılı bilgi verilmesi, risklerin anlatılması ve gerekli belgelerin imzalanmasının önemine dikkat çekti.

Özçakır, manipülasyon, kayropraktik ve osteopati gibi uygulamalara değinerek Türkiye'de bu disiplinlerin doğrudan eğitim veren okullarının bulunmadığını, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sertifikasyon ve yönetmelikler çerçevesinde uygulamaların gerçekleştirilebildiğini hatırlattı. Bu nedenle, söz konusu müdahalelerin yalnızca yetkin kişilerce ve mevzuata uygun şekilde yapılmasının önemine işaret etti.

vatandaşlar için pratik uyarılar:

Uzman, uygulama yaptırmadan önce şu adımları önerdi: öncelikle uygun bir hekim muayenesi, gerektiğinde görüntüleme ve testlerle tanının netleştirilmesi, uygulamanın yarar ve risklerinin yazılı olarak hastaya sunulması ve onam alınması. Bu süreçlerin Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatıyla uyumlu olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Özçakır, bazı durumlarda bu tür manuel müdahalelerin kesinlikle yapılmaması gerektiğini; yanlış uygulamanın ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Tamamlayıcı tıp uygulamaları Bakanlık denetimi altında olsa da tedaviye başlamadan önce gerekli belgelerin ve bilgilendirmenin sağlanması, aksi halde hem sağlık riski hem de yaptırım olasılığı bulunduğu aktarıldı.

benzer örnek: rot balans ustasının uygulaması

Yaşanan bu yeni olay, daha önce Antalya'da rot balans ustalığı yapan bir şahsın iş yerinde kendi yaptığı mekanik düzenekle bel ve sırt ağrısı çeken kişilere sözde tedavi uygulaması haberlerini de akıllara getirdi. Hastaları kendi oluşturduğu düzeneğe yatırıp müdahale eden kişi, Sağlık Bakanlığı uyarıları ve gelen tepkiler üzerine uygulamayı sonlandırmıştı. Bu örnekler, yetkisiz ve denetimsiz sağlık müdahalelerinin hem bireysel hem toplumsal risklerini gözler önüne seriyor.

Uzmanların ortak mesajı net: sağlık sorunlarında ehliyetli sağlık profesyonellerinden destek alınmalı, gelişigüzel müdahalelere itibar edilmemelidir. Yazılı bilgilendirme ve onam süreçleri ile mevzuata uygunluk, hem hasta güvenliği hem de hukuki sorumluluk açısından belirleyici oluyor.

"Boyun kütletmesi" sonrasında gelen ölüm, akıllara rot balans ustasının sözde bel fıtığı tedavisini getirdi