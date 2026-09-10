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İstiklal Mahallesi'ne modern yol dönüşümü başladı

Başkan Aytekin Kaya'nın talimatıyla İncirliova'da İstiklal Mahallesi'ndeki 502 Sokak'ta başlayan yol yenilemesi, altyapı tamamlama önceliğiyle ilerleyecek.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Aslı Han

İstiklal Mahallesi'ne modern yol dönüşümü başladı

İstiklal Mahallesi'nde kapsamlı yol yenileme çalışması

İncirliova Belediyesi, Başkan Aytekin Kaya öncülüğünde ilçedeki yol yapım ve yenileme programına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İstiklal Mahallesi'nin yol yapım ve yenileme çalışmalarının startı verildi.

Çalışmaların ilk adresi:

Çalışmaların ilk durağı, Kavakdibi Camii önündeki 502 Sokak oldu. Belediye ekipleri tarafından yol söküm çalışmalarına başlanırken, İstiklal Mahallesi genelinde gerçekleştirilecek kapsamlı yol yenileme çalışmalarının da ilk adımı atıldı.

Planlama ve altyapı önceliği:

Başkan Kaya, yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "İncirliova’mızın her noktasında yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhuriyet ve Zafer Mahallelerimizdeki çalışmalarımızın ardından İstiklal Mahallemiz için ilk kazmayı bugün vurduk. İnşallah kısa sürede yoğun ve koordineli bir çalışma ile yollarımızı daha estetik, modern, güvenli ve konforlu hale getireceğiz".

Başkan Kaya ayrıca, planlamanın devam eden altyapı çalışmalarına göre yapıldığını vurguladı: "Çalışmalarımızda yağmur suyu hattı, doğalgaz, elektrik ve internet başta olmak üzere devam eden altyapı çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz. Yol yapım planlamalarımızı, altyapısı tamamlanan bölgeler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Merkez-kırsal ayrımı gözetmeksizin, sorumluluk alanlarımız içerisinde bulunan tüm yollarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz".

İSTİKLAL MAHALLESİ’NDE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İSTİKLAL MAHALLESİ’NDE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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