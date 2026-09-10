Dinar'da sağlık çalışanlarına su kullanımında tasarruf çağrısı

toplantının kapsamı ve amacı:

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılında başlatılan Ulusal Su Seferberliği ve Su Verimliliği çalışmaları çerçevesinde Dinar Devlet Hastanesi’nde düzenlenen toplantıda, 43 personele su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. Programın amacı, sağlık hizmetleri ortamında su tüketimini azaltmaya yönelik davranış değişiklikleri sağlamak olarak açıklandı.

bireysel uygulamalar ve dağıtılan materyaller:

Toplantıda katılımcılara bireysel su kullanımında uygulanabilecek temel stratejiler olarak azalt, değiştir ve yeniden kullan ilkeleri anlatıldı. Ayrıca katılımcılara pratik öneriler sunulurken bilgilendirici broşürler dağıtıldı; bu materyaller, hastane ortamında hızlı uygulanabilecek tasarruf adımlarını özetliyor.

teşekkür ve vurgulanan noktalar:

Program sonunda İl Müdür Yardımcısı Özgür Bayrak tarafından, suyun korunması ve verimli kullanımına gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Dinar Devlet Hastanesi yetkililerine teşekkür belgesi takdim edildi. Yetkililer, eğitimlerle elde edilecek davranış değişikliklerinin hem maliyetleri azaltacağını hem de yerel su kaynaklarına katkı sağlayacağını vurguladı.

Toplantı, 2023'te başlatılan su seferberliğinin sağlık kurumlarındaki uygulamalarına örnek teşkil eder nitelikte olup, benzer bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüleceği ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR İLÇESİNDE HASTANE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SU VERİMLİLİĞİ FARKINDALIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.