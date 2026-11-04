Eker’de saha günleri birleşti, ekipler üretimden dağıtıma birlikte çalıştı

Eker çalışanları "Omuz omuza lezzet yolunda günü" ile bir araya geldi

Eker, çalışanlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve farklı görevlerdeki ekiplerin birbirlerinin çalışma süreçlerini daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla "Omuz omuza lezzet yolunda günü" etkinliğini hayata geçirdi. Türkiye’nin tüm bölgelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen organizasyonda, önceki yıllarda ayrı yürütülen saha günleri ilk kez tek bir çatı altında toplandı.

etkinliğin kapsamı ve yenilikleri:

Bu yıl uygulamanın kapsamı genişletilerek, daha önce saha odaklı yürütülen programların yanı sıra fabrika içi birimler de etkinliğe dahil edildi. 23 Ekim tarihinde yapılan etkinlikte üretim, bakım, paketleme ve lojistik gibi farklı birimlerde görev yapan çalışanlar ile üst yönetim de aynı sahada bir araya geldi. Böylece hem saha hem de üretim tarafındaki iş akışları katılımcılar tarafından sahada gözlemlendi.

sahada deneyim, ekipler arası anlayış:

Etkinlik boyunca katılımcılar plasiyerlerle müşteri ziyaretlerine eşlik etti, sipariş elemanlarının yoğun temposunu yerinde gördü ve depo ekiplerine destek verdi. Fabrika alanında ise üretim, bakım, paketleme ve lojistik ekiplerinin günlük operasyonları doğrudan deneyimlendi. Bu uygulama, farklı birimlerin ihtiyaçlarını ve süreçlerini daha iyi anlamaya yönelik somut bir fırsat sundu.

Nevra Eker, etkinliğin çalışanlar arasındaki iş birliğini ve ortak çalışma kültürünü desteklediğini vurgulayarak şu ifadeleri paylaştı: 'Eker’in başarısının ve sevilen bir marka olmasının temelinde, büyük bir özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımızın emeği var. Plasiyerlerimizden sipariş elemanlarımıza, depo ve fabrika ekiplerimizden güvenlik ve yemekhane görevlilerimize, tır şoförlerimize kadar tüm çalışma arkadaşlarımız, Eker ürünlerinin müşterilerimize ulaşmasında önemli bir sorumluluk üstleniyor. Bu kıymetli emeği yerinde görmek, çalışma arkadaşlarımızla aynı deneyimi paylaşmak ve ekip ruhumuzu güçlendirmek için bu yıl saha günlerimizi tek bir çatı altında buluşturduk.'

Etkinlik, ekipler arası iletişimi güçlendirmeyi, dayanışma kültürünü pekiştirmeyi ve günlük iş süreçlerinde ortak anlayışı artırmayı hedefliyor. Sahada birlikte geçirilen zamanın, kurum içi iş birliğini ve ekip ruhunu somut olarak kuvvetlendirmesi amaçlanıyor.

EKER, ÇALIŞANLARI ARASINDAKİ DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK VE FARKLI GÖREVLERDEKİ EKİPLERİN BİRBİRLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNİ DAHA YAKINDAN TANIMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA "OMUZ OMUZA LEZZET YOLUNDA GÜNÜ" ETKİNLİĞİNİ HAYATA GEÇİRDİ.