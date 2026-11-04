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Kahramanmaraş'ta afet konutu ve iş yeri borçlandırmasında yeni dönem e-Devlet'ten başladı

Kahramanmaraş'ta afet konutu ve iş yeri tahsis edilen hak sahipleri borçlandırma işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek; 18 yıl vade ve peşin indirimleri uygulanıyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kahramanmaraş'ta afet konutu ve iş yeri borçlandırmasında yeni dönem e-Devlet'ten başladı

Kahramanmaraş'ta borçlandırma süreci başladı:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından hak sahibi olan ve kendilerine afet konutu veya iş yeri tahsis edilen vatandaşlar için borçlandırma ve ödeme işlemleri başlatıldı. Süreç, 7269 sayılı Kanun kapsamında yürütülüyor ve ilgili kura çekimi tamamlandı.

Başvuru ve borçlandırma işlemleri:

Kendilerine konut veya iş yeri tahsis edilen hak sahipleri, borçlandırma işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvurular ve borçlandırma işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak; hak sahipleri ilgili ekranlardan gerekli adımları tamamlayarak borçlandırma kayıtlarını oluşturacak.

Vade, peşin ödeme ve indirim oranları:

Borçlandırma işlemlerini tamamlayanlar için ödemeler, ilk taksit tarihinden itibaren 18 yıl vadeli olarak uygulanacak. Bunun yanında borcunu peşin ödemek isteyen hak sahipleri için önemli bir indirim imkânı getirildi. Peşin ödemelerde afet konutlarında %74, iş yerlerinde ise %48 oranında indirim uygulanıyor.

Peşin ödeme indiriminden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, borçlandırma ve ödeme işlemlerini en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Peşin ödeme başvuruları için hak sahiplerinin herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvurması yeterli olacak.

Yetkililer, kira ve diğer sosyal yardımlardan faydalanmış kişilerin hak durumlarına göre yönlendirme alabileceklerini belirtirken, uygulamanın yürütülmesinde 7269 sayılı Kanun çerçevesindeki esasların esas alındığını vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ’TA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN HAK SAHİBİ OLAN VE KENDİLERİNE AFET KONUTU İLE İŞ...

KAHRAMANMARAŞ’TA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN HAK SAHİBİ OLAN VE KENDİLERİNE AFET KONUTU İLE İŞ YERİ TAHSİS EDİLEN VATANDAŞLAR İÇİN BORÇLANDIRMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI. (ARŞİV)

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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