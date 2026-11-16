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Ekimde ihracat ivme kazandı: 42 ilin katkısıyla 25,9 milyar dolar

Ekimde ihracat yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara çıktı; 42 ilin ihracatı yükseldi, beş il üç haneli artış gösterdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ekimde ihracat ivme kazandı: 42 ilin katkısıyla 25,9 milyar dolar

ekim verileri ve özet bulgular:

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2026 yılı Ekim ayında Türkiye ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artış göstererek 25,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu artışla birlikte Ekim ayında 42 ilin ihracatı yükseldi; beş il üç haneli, 22 il ise çift haneli oranlarda artış kaydetti. Veriler, ihracat performansının giderek daha fazla sayıda ile yayıldığını ve bölgesel üretim kapasitesinin güçlendiğini gösteriyor.

il bazında sıralama ve öne çıkan kentler:

Ekim ayında iller bazında ihracat sıralamasında ilk beş şu şekilde gerçekleşti: İstanbul 5 milyar 279 milyon dolar, Kocaeli 3 milyar 773 milyon dolar, Bursa 1 milyar 955 milyon dolar, İzmir 1 milyar 953 milyon dolar ve Ankara 1 milyar 392 milyon dolar. İlk on il arasında Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa da yer aldı.

Geçen yılın aynı ayına göre artış miktarlarına bakıldığında ise Kocaeli 553 milyon dolar ile ilk sırada, İstanbul 456 milyon dolar, Mersin 296 milyon dolar, Ankara 289 milyon dolar ve Tekirdağ 220 milyon dolar ile takip edildi. Bakanlık verileri Ekim ayındaki toplam artışın yüzde 67,4ünün İstanbul, Kocaeli ve Mersin kaynaklı olduğunu vurguladı.

ocak-ekim dönemi ve sektörel katkılar:

2026 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artışla 236,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı dönemde yıllıklandırılmış ihracat ise yüzde 5,2 artışla 285,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde 53 ilin ihracatı yükseldi ve 30 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Sektörel olarak Ekim ayında ihracata en fazla katkı sağlayan üç fasıl; motorlu kara taşıtları (87), kazanlar ve makineler (84) ile elektrikli makine ve cihazlar (85) oldu. Motorlu kara taşıtları faslına en fazla katkı sağlayan iller Kocaeli, Bursa ve Sakarya; kazanlar ve makineler faslına İstanbul, Bursa ve Tekirdağ; elektrikli makine ve cihazlar faslına ise İstanbul, Kocaeli ve Ankara olarak kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, Ekim verilerinin ülke geneline yayılan güçlü üretim ve ihracat ekosisteminin bir yansıması olduğunu belirtti. Bakanlık, yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı ve yenilikçi bir ihracat yapısı oluşturmayı stratejik öncelik olarak gördüğünü; ihracatçıların uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirecek politika ve destek mekanizmalarını kararlılıkla hayata geçirdiklerini ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda illerin üretim kapasitesini ve rekabet avantajlarını küresel pazarlara taşıyacak adımların desteklendiği vurgulandı.

TİCARET BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

TİCARET BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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