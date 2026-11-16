Üretici kadınların Karahacılı buluşması: nardan pekmeze yerel pazar canlandı

Kırsal Mahalle Buluşmaları Karahacılı'da

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kırsal Mahalle Buluşmaları kapsamında Yenişehir ilçesi Karahacılı Mahallesi'nde üretici kadınlar ve vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlikte kadınlar kurdukları stantlarda yöresel ürünlerini sergileyip satışa sundu; katılımcılar da doğrudan üreticiden alışveriş yapma fırsatı buldu.

Etkinlikte öne çıkan ürünler:

Nar hasadının sürdüğü dönemde düzenlenen buluşmada stantlarda nar, nar ekşisi, ceviz, pekmez ve çeşitli yöresel ürünler görüldü. Mersin merkez, Tarsus, Yenişehir ve Mezitli'den gelen ziyaretçiler, stantlardan alışveriş yaparak yerel üretime destek verdi. Etkinlik, köy tanıtımına katkı sağlamasının yanında üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırdığı bir pazar işlevi gördü.

Katılımcı deneyimi ve proje amaçları:

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen etkinlik hakkında Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, 'Mevsim dolayısıyla Karahacılı’da buluştuk. Mersin merkez, Tarsus, Yenişehir ve Mezitli’den misafirlerimiz katılım sağladı. Güzel bir kaynaşma ortamı sağlandı. Ziyaretçiler doğrudan doğal ürüne erişim sağladı. Üretici kadınlar stantlarda ürünlerini sergilediler ve satış yaptılar. Projenin amacına uygun olarak gerçekleşmesi bizleri çok mutlu etti. Köyün de tanıtımı oldu. Kırsal Mahalle Buluşmaları etkinlikleri hem üreticiler hem katılımcılar açısından çok beğenilen bir proje. Bu etkinliklerimiz devam edecek' dedi. Etkinliğe katılan Emel Mercan ise üretici kadınlardan alışveriş yapmanın önemine değinerek, 'Kadınların çok güzel el emeği ürünleri var. Onlardan alışveriş yapıyoruz. Hem onlara destek oluyoruz hem biz eğleniyoruz. Bu etkinlikte ise ayrıca ormanda matlarımızı serip nefes egzersizi yaptık. Sıkma harikaydı. Nar ekşisi müthiş güzel. Bereketli bir köy. Bize bu imkanı tanıdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanımıza teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'KIRSAL MAHALLE BULUŞMALARI' KAPSAMINDA YENİŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI KARAHACILI MAHALLESİ'NDE ÜRETİCİ KADINLAR İLE VATANDAŞLAR BİR ARAYA GELDİ.