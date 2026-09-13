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Ekipler sahaya hazırlanıyor: Bilecik'te jandarmaya av koruma ve biyokaçakçılık eğitimi

Bilecik’in İnhisar ilçesinde düzenlenen eğitimde jandarma personeline av koruma, biyokaçakçılıkla mücadele ve hayvan sağlığı mevzuatı anlatıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ekipler sahaya hazırlanıyor: Bilecik'te jandarmaya av koruma ve biyokaçakçılık eğitimi

İnhisar'da jandarmaya uygulamalı bilgilendirme

Bilecik’in İnhisar ilçesinde, Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma personeline yönelik kapsamlı bir eğitim düzenlendi. Program kapsamında av koruma, biyokaçakçılık ve hayvan sağlığına ilişkin mevzuat ile sahada uygulanacak esaslar ele alındı.

Mevzuat ve saha uygulamaları:

Eğitimde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde av koruma ve kaçak avcılıkla mücadele yöntemleri, avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması ve av yasaklarının takibine dair uygulamalar detaylandırıldı. Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılacak müdahaleler ve dikkat edilmesi gereken hususlar katılımcılara aktarıldı.

Hedefler ve jandarmanın rolü:

Programın amaçları arasında kırsal alandaki biyokaçakçılık olaylarına karşı farkındalığın artırılması ve ekiplerin sahadaki uygulamalara hazırlanması yer aldı. Eğitimde, usulsüz avcılıkla mücadelede jandarma personelinin görev ve sorumlulukları vurgulanarak saha uygulamalarında dikkat edilmesi gereken öncelikler paylaşıldı.

BİLECİK&#039;TE JANDARMA PERSONELİNE AV KORUMA VE BİYOKAÇAKÇILIK EĞİTİMİ VERİLDİ.

BİLECİK'TE JANDARMA PERSONELİNE AV KORUMA VE BİYOKAÇAKÇILIK EĞİTİMİ VERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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