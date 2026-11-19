Kahramanmaraş’ta iki katlı evde kapsamlı temizlik çalışması

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'nde, yaklaşık 7 aydır sahibi evde bulunmayan iki katlı bir mülkte biriken çöp ve atıkların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

olayın gelişimi:

İddialara göre mülk sahibi uzun süredir evde yokken, bir kadın izinsiz olarak binaya yerleşti ve zamanla çeşitli eşyaları ile atıkları evin odalarına biriktirdi. Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine kaymakamlık kararıyla müdahale kararı verildi.

temizlik çalışmalarının seyri:

Polis ekipleri ve avukat eşliğinde eve girilerek başlatılan tahliye çalışmalarında, görevliler ilk etapta bir kamyon dolusu çöp çıkardı ve ikinci kamyonun doldurulmasına devam edildi. Yapılan ön değerlendirmede evde biriken atıkların toplamda yaklaşık 3 kamyonı bulabileceği bildirildi.

Çalışma, yetkililerin gözetiminde sürüyor ve atıkların usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi planlanıyor.

DURUMUN YETKİLİLERE BİLDİRİLMESİ ÜZERİNE KAYMAKAMLIK KARARI DOĞRULTUSUNDA HAREKETE GEÇİLDİ. POLİS EKİPLERİ VE AVUKAT EŞLİĞİNDE EVE GİDEN GÖREVLİLER, BİRİKEN ÇÖPLERİN TAHLİYESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI. YAPILAN ÇALIŞMALARDA EVDEN İLK ETAPTA BİR KAMYON DOLUSU ÇÖP ÇIKARILIRKEN, İKİNCİ KAMYONUN DOLDURULMASINA DEVAM EDİLDİ.