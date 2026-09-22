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Ekiplerin müdahalesiyle Kemikler'de ot yangını kontrol altına alındı

Kemikler Mahallesi'nde çıkan ot yangını, orman arazözleri, Muğla Büyükşehir itfaiyesi ve helikopter desteğiyle kontrol altına alınarak soğutma sürüyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ekiplerin müdahalesiyle Kemikler'de ot yangını kontrol altına alındı

Hızlı müdahale sayesinde yangın söndürüldü

Bodrum-Milas karayolu üzerindeki Kemikler Mahallesi'nde arazide başlayan ot yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Sevk edilen birimler ve müdahale:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye kara ve hava ekipleri sevk edildi. Karadan orman arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, havadan ise helikopterlerle müdahale gerçekleştirildi.

Alan durumu ve soğutma çalışmaları:

Müdahale sonrası zeytinlik alanda devam eden yangın kontrol altına alındı. Yanan sahada ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

BODRUM-MİLAS KARAYOLU KEMİKLER MAHALLESİNDE ARAZİDE BAŞLAYAN OT YANGINI EKİPLERİN ZAMANINDA...

BODRUM-MİLAS KARAYOLU KEMİKLER MAHALLESİNDE ARAZİDE BAŞLAYAN OT YANGINI EKİPLERİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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