Müdahalenin kapsamı:

İzmir Gediz Deltası Sulak Alanı’nda, Tuzla Degaj bölgesinde yasa dışı su ürünleri avcılığı amacıyla kullanıldığı belirlenen barınaklar kaldırıldı. Söz konusu yapılar, bölgedeki su kuşlarının yaşam ve üreme alanlarından geçilerek ulaşılabilen noktalarda yer alıyordu ve ekosistemin korunması amacıyla müdahale edildi.

Operasyon, Çiğli’nin Kaklıç Mahallesi sınırları içinde gerçekleştirildi ve bölgenin hassas doğal yapısına zarar verilmeden yürütüldü.

Yıkımın yöntemi ve katılan birimler:

Çalışma, Çiğli Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çiğli Belediyesi ile koordineli şekilde planlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yapıların tahliyesi ve yıkıma hazır hale getirilmesi için sahada görev aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İZSU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) ve Zabıta Dairesi Başkanlığı da katıldı.

Yapıların ve kullanım malzemelerinin bölgeden uzaklaştırılması sağlanırken, kıyıdaki ahşap iskelelere de müdahale edildi. Deniz yoluyla ulaşım sağlanan barakalar ise İZSU’ya ait yüzer kepçe kullanılarak kaldırıldı.

Yetkililer, deltadaki kaçak yapıların sökülmesiyle hem yasa dışı avcılıkla mücadelede adım atıldığını hem de su kuşlarının üreme alanlarının korunmasının amaçlandığını belirtti.

TUZLA DEGAJ BÖLGESİNDE, SU KUŞLARININ YAŞAM VE ÜREME ALANLARINDAN GEÇİLEREK ULAŞILABİLEN NOKTADA BULUNAN YAPILAR, İLGİLİ KURUMLARLA KOORDİNELİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMAYLA KALDIRILDI.