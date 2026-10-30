Tıp dünyası kurultayında yerli üretim ve genç araştırmacılar öne çıktı

Kurultay açılışında verilen ana mesajlar:

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığının himayesinde Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle düzenlenen 12’nci Türk Tıp Dünyası Kurultayının açılış törenine katıldı. Konuşmasına Cumhuriyetin 103’üncü yıl dönümünü anarak başlayan Memişoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andı.

Bakan Memişoğlu, ilmin değerinin insan hayatına kattığı iyilikle ölçüldüğünü vurguladı ve hekimliğin bu anlayışın en kıymetli örneklerinden biri olduğunu belirtti. Tarihten günümüze uzanan bir şifa mirasının temsilcileri olarak bir araya geldiklerini, mirasın izlerinin Buhara’dan Anadolu’ya kadar eserlerden araştırma merkezlerine uzandığını söyledi.

Gençlere ve ortak çalışmaya çağrı:

Memişoğlu, Prof. Dr. Gazi Yaşargil ve Prof. Dr. Aziz Sancar gibi isimlerin yeni kuşaklara ilham kaynağı olması gerektiğini belirtti. Genç araştırmacıların bu isimlerden ilham alarak insanlığa yeni katkılar sunabileceğine inanmasının önemine dikkat çekti ve bu inancın araştırma ve üretimle gerçeğe dönüştürülmesinin devletin ve akademinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Bakan, Türk Dünyası’nın ortak hafızasını ortak çalışma iradesine dönüştürme çağrısı yaptı. Üniversiteler, laboratuvarlar, hastaneler ve üretim kapasitesinin birbirine daha güçlü bağlanması gerektiğini; bir kurumun sorduğu soruya diğerinin katkı sunması, başlatılan araştırmanın farklı deneyimlerle ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Gençlerin birbirini tanıması, birlikte çalışması ve üretmesi gerektiği mesajını verdi.

Yerli üretim ve sağlık sisteminin dayanıklılığı:

Kurultayın bu yılki teması olarak Türk Tıp Dünyasında Üreten Sağlık, Küresel Sağlık Tehditleri Karşısında Dirençli Sağlık Sistemleri adı açıklandı. Memişoğlu, dünya pandemilerden afetlere ve iklim krizine kadar zorlu bir sağlık döneminden geçerken Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde insan merkezli altyapı kurarak küresel bir şifa üssü ve güven limanı haline geldiğini söyledi.

Bakan, Türkiye’nin sadece kendi vatandaşına değil, ihtiyaç sahibi diğer ülkelere de umut sunduğunu belirtti; şehir hastanelerinden ambulans uçaklara kadar uzanan kapasitenin bunun örneği olduğunu ifade etti. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modelini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Ar-Ge ve üretime ilişkin somut örnekler de paylaşıldı. Memişoğlu, şehir hastanelerindeki 29 Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla sahadaki ihtiyaçların bilimsel çalışmalarla buluşturulduğunu söyledi. Bakanlık tarafından onaylanan ve TÜSEB’in destek verdiği klinik araştırmalarda hastaların tedavi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla karşılandığını belirtti ve araştırmacıları uretensaglik.gov.tr portalına davet etti.

Yerli üretim kapasitesinin arttığına dikkat çeken Memişoğlu, solunum cihazlarının 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarının 18 ülkeye ulaştırıldığını, uluslararası üç ödüle sahip yerli kalp-akciğer makinesinin ameliyatlarda kullanılmaya başlandığını aktardı. Yerli mobil dijital röntgen cihazları ile ileri özellikli yoğun bakım monitörlerinin kamu hastanelerinde hizmete alındığını ve yerli ultrason cihazları için üretim tesisi kurulacağı, iki yıl içinde üretime geçmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Aşı, ilaç ve biyoteknoloji çalışmalarına da değinildi; yerli hepatit ve suçiçeği aşılarının kullanıma sunulduğu, sekiz ayrı aşı projesinin sürdürüldüğü ifade edildi. Hücre ve gen tedavilerindeki gelişmeler vurgulanarak, ülkemizde hücre ve gen tedavilerini geliştirme ve uygulama kapasitesine ulaşıldığı; yerli CAR-T hücre tedavisinin birçok hastaya başarıyla uygulandığı belirtildi.

Memişoğlu, sağlık alanında fikirden ürüne süreçte araştırmacı ve girişimcilere destek verilmeye devam edileceğini, üretim ve araştırma kapasitesinin güçlendirilmesinin amaçlandığını söyleyerek Türkiye’nin geliştirdiği tedavileri dünyaya sunma hedefini yineledi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu 12’nci Türk tıp dünyası kurultayı açılış törenine katıldı