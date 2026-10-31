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El arabasıyla 35 yıldır nohut satan Osman amcanın mahalleye kazandırdıkları

Kahramanmaraş'ta 77 yaşındaki Osman Beyitler 35 yıldır dört tekerlekli el arabasıyla haşlanmış nohut satıyor; altı çocuğunu büyütüp dört katlı ev sahibi oldu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:40

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

El arabasıyla 35 yıldır nohut satan Osman amcanın mahalleye kazandırdıkları

mahallenin tanıdığı yüzü:

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Osman Beyitler, 35 yıldır dört tekerlekli el arabasıyla haşlanmış nohut satıyor. Her sabah erkenden hazırladığı nohutları arabasına yükleyip ara sokaklar ve mahallelerde dolaşan Beyitler, yıllar içinde birçok kişinin tanıdığı bir isim haline geldi.

Bu meslek sayesinde 6 çocuğunu büyüttü, çocuklarını evlendirdi ve şehirde dört katlı bir ev yaptırdı. Emekli olmasına rağmen çalışmayı sürdürmeyi tercih eden Osman amca, çevresine hem hizmet ediyor hem de ailesinin geçimine katkıda bulunuyor.

günlük hazırlık ve satış yöntemi:

Beyitler nohutun hazırlanışını sade bir dille anlatıyor: önce nohutları ıslatıyor, şiştikten sonra ayıklayıp suya koyuyor. Biraz tuz ekleyip sabaha kadar bekletiyor, sabah suyunu süzüp ocağa koyarak pişiriyor ve piştikten sonra tekrar tuz ilave ederek satışa hazırlıyor. İsteyen müşterilere tuz ve biber de koyarak servis yapıyor.

Fiyatlar da yıllara göre değişim gösterdi; Osman amca işi bıraktığı ilk yıllarda bir bardağını 5 kuruşa sattığını, bugün ise aynı bardağı 20 liradan sattığını söylüyor. Arabası ve rotası yıllar içinde değişti ama mahalle kültüründeki yeri aynı kaldı.

geçmişi, azmi ve planları:

Daha önce hamallık yapan Osman Beyitler, belindeki ve sakatlık sorunları nedeniyle bu işi bırakıp nohut satıcılığına başladığını aktarıyor. Meslek değişikliğiyle hem gelirini stabil hale getirmiş hem de ailesini ayakta tutmuş.

Osman amca, görev ve rutini hakkında şunları ifade ediyor: okullara ve sokaklara kadar geniş bir rota izlediğini, Kahramanmaraş'ta gezmediği yer kalmadığını belirtiyor. Sözlerini, Allahın ömrünü verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini vurgulayarak bitiriyor; 80 yaşına kadar çalışmak istediğini söylüyor.

Yılların birikimi, basit bir el arabası ve düzenli emekle birleşince hem aile hem de mahalle için kalıcı sonuçlar doğurmuş; Osman Beyitler'in hikâyesi, yerel ticaretin ve emeğin gündelik hayattaki somut karşılığını gösteriyor.

ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE YAŞAYAN OSMAN BEYİTLER, HER SABAH ERKENDEN HAZIRLADIĞI NOHUTLARI DÖRT...

ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE YAŞAYAN OSMAN BEYİTLER, HER SABAH ERKENDEN HAZIRLADIĞI NOHUTLARI DÖRT TEKERLEKLİ EL ARABASINA KOYARAK SATIŞA ÇIKIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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