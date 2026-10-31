Bakırla yükselen kadın usta: Seda Çetin mesleğini el emeğiyle sürdürüyor

Seda Çetin'in bakırcılıkla tanışması:

Gaziantep'te hobi olarak katıldığı Gaziantep Bakırlar ve Sedefçiler Odası'nın kadınlara yönelik kursunda bakır işlemeciliğiyle tanışan 40 yaşındaki Seda Çetin, zamanla mesleği benimseyip ustalaştı. Kursta bakırın tüm inceliklerini öğrenen Çetin, kurs sonrası çalışmalarını sürdürdü ve dört yıl içinde Usta Eğiticilik sertifikası aldı.

Çetin, işe hobi olarak başladığını, ancak 11 yıldır bu işi profesyonel şekilde sürdürdüğünü belirtiyor ve Gaziantep Bakırlar ve Sedefçiler Odası yetkilisi Celal Açık'a sağladığı imkandan dolayı teşekkür ediyor.

Üretim süreci ve terapi etkisi:

Çetin el emeğiyle bakır tepsi, bardak, matara, mırra, cezve ve tencere gibi ürünler hazırlıyor. Üretim süresi işçilik detayına göre değişiyor; bir matara yaklaşık 45 dakika, bir cezve 15 dakika, bazı tencere ve tepsiler ise bir gün sürebiliyor. Ürünlerin bir kısmı hediyelik eşya niteliğinde ve titizlikle işleniyor.

Çetin, bakırcılığı aynı zamanda terapi olarak tanımlıyor; desen çizmek ve işin ritmine odaklanmanın stres atmayı sağladığını, enerjilerini işledikleri işe verdiklerinde mutlu olduklarını anlatıyor. Mesleğin sabır ve emek istediğini vurguluyor.

Kadınlara çağrı ve gelir kaynağı:

Çetin, sektörde kadınların da yer alabileceğini gösterdiğini belirterek kimsenin yapamam dememesi gerektiğini söylüyor. Azim ve hırsın yeterli olması halinde bakırcılığın meslek ve gelir kaynağı olabileceğini ifade ediyor. Usta olarak elde ettiği gelirle kendi masraflarını karşıladığını ve bağımsız olduğunu vurgulayarak kimseye minnet etmediğini aktarıyor.

Yıllardır sürdürdüğü zanaatı severek yapan Çetin, el emeğiyle ürettiği ürünlerle hem geleneksel el sanatlarını yaşatıyor hem de kadınların bu alanda var olabileceğine dair örnek oluşturuyor.

KADIN BAKIR USTASI SEDA ÇETİN ERKEKLERE TAŞ ÇIKARTIYOR