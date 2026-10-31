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Sinop Üniversitesi'nde ileri yaştakiler ahşabı sanata dönüştürüyor

Sinop Üniversitesi 3. Yaş Üniversitesi'nde açılan ahşap işlemeciliği kursunda ileri yaş katılımcılar kutu yaparak el becerilerini geliştiriyor, sosyalleşiyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sinop Üniversitesi'nde ileri yaştakiler ahşabı sanata dönüştürüyor

Sinop Üniversitesi'nde yeni dönem atölyesi

Sinop Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 3. Yaş Üniversitesinde yeni eğitim öğretim yılı kapsamında açılan Ahşap İşlemeciliği dersleri başladı. Kursun ilk gününde ileri yaş katılımcılar bir araya gelerek hem tanıştı hem de uygulamalı atölye çalışmalarına başladı. Program, yaşlı bireylerin üretime katılmasını teşvik ederken günlük yaşamlarına canlılık katmayı hedefliyor.

ilk ders: ahşap kutu yapımı ve tanışma:

Kursiyerler ilk uygulamada ahşap kutu yapımına başladı. Ders boyunca malzeme tanıtımı, temel alet kullanımı ve parça birleştirme teknikleri uygulamalı olarak öğretildi. Katılımcılar birbirlerine yardımcı olarak hem el becerilerini geliştirdi hem de üretim sürecinin adımlarını deneyimledi. Atölye ortamı, yeni döneme ilişkin beklentilerin paylaşılması için de fırsat sundu.

amaçlar: beceri geliştirme ve sosyal katılım:

Eğitimlerin temel amacı ileri yaştaki bireylerin yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine katılımını desteklemek ve sosyal yaşamlarını zenginleştirmek. Ahşap işlemeciliği dersleri, katılımcılara hem somut bir ürün ortaya koyma deneyimi hem de el becerilerini güçlendirme olanağı sağlıyor. Eğitmenler, üretim odaklı etkinliklerin katılımcıların özgüvenini artırdığını ve topluluk bağlarını güçlendirdiğini belirtiyor.

Sinop Üniversitesi 3. Yaş Üniversitesi kapsamında düzenlenen bu ve benzeri atölyelerin, ileri yaştaki bireylerin gündelik yaşama aktif katılımını artırması ve sosyal etkileşimlerini genişletmesi bekleniyor. Kurs ilerledikçe katılımcıların farklı proje ve uygulamalarla daha gelişmiş teknikler öğrenmesi planlanıyor.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN 3. YAŞ ÜNİVERSİTESİ’NDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI...

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN 3. YAŞ ÜNİVERSİTESİ’NDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA AHŞAP İŞLEMECİLİĞİ DERSLERİ BAŞLADI. İLERİ YAŞTAKİ KURSİYERLER, İLK DERSLERİNDE AHŞAP KUTU YAPIMINA BAŞLAYARAK HEM EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİ HEM DE ÜRETMENİN HEYECANINI YAŞADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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