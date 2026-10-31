Patnos’ta yemlikten buğdaya uzanan kapsamlı tarım ve hayvancılık desteği

Patnos’ta üreticilere yönelik destek programı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde tarımsal üretimi güçlendirmek ve üreticilerin gelir ile verimliliğini artırmak amacıyla bir dizi destek uygulaması hayata geçirildi. Uygulamalar, ildeki kurumların koordinasyonunda ve finansmanı ile üreticilere doğrudan ekipman ve tohum sağlanmasını hedefliyor.

Küçükbaş hayvancılıkta yemleme desteği:

Valiliğin himayesinde, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ilgili bakanlık ve Ağrı İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında 10 yetiştiriciye yüzde 72 hibe desteğiyle toplam 60 kilitli koyun yemliği teslim edildi. Projenin amacı, küçükbaş hayvancılıkta yemleme süreçlerini kolaylaştırmak, üretim kapasitesini artırmak ve faaliyetleri daha modern şartlarda sürdürmektir.

Arıcılık ve coğrafi işaretli bal üretiminin geliştirilmesi:

Coğrafi İşaretli Ağrı Geven Balının Üretimi Artıyor Projesi kapsamında Patnos’taki arıcılara arısız kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Bu destek, bölgedeki arıcılık faaliyetlerini güçlendirmeyi ve coğrafi işaretli Ağrı Geven Balı üretimini artırmayı amaçlıyor.

Sertifikalı buğday tohumu dağıtımı:

2026 yılı Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliği Projesi çerçevesinde Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ağrı İl Özel İdaresi iş birliğinde toplam 290 üreticiye 145 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı. Destek, kaliteli tohum kullanımını yaygınlaştırarak tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

Bu adımlar, Patnos ve çevresinde hem hayvancılık hem de bitkisel üretimde sürdürülebilirliği artırmaya yönelik somut müdahaleler olarak öne çıkıyor. Sağlanan ekipman ve tohum desteği, üreticilerin maliyetlerini düşürürken verim ve kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyor.

PATNOS’TA ÜRETİCİLERE HAYVANCILIK, ARICILIK VE TARIM DESTEĞİ