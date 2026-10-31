Sinop ailelerine ücretsiz rehberlik: iletişimden evliliğe kapsamlı destek

sinop'ta aile danışmanlığı merkezinin çalışmaları:

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi, aile yapısını güçlendirmeye, bireylerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya ve toplumsal farkındalığı artırmaya odaklanıyor. Merkez, ücretsiz olarak yürütülen eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle vatandaşların günlük yaşamda karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyor.

Hizmetler, Sinop Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü gözetiminde yürütülüyor ve başvuru noktası olarak Sinop İŞGEM Uygulama Geliştirme Merkezi gösteriliyor.

sunulan eğitim programları:

Merkez, çeşitli hedef gruplara yönelik kapsamlı eğitim programları düzenliyor. Bunlar arasında Aile Eğitim Programı (AEP), Modüler Aile Eğitimi Programı, Evlilik Öncesi Eğitim Programı ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı bulunuyor. Eğitimler; aile içi iletişim, evlilik hayatına hazırlık, bağımlılıkla mücadele ve aile yaşamında karşılaşılabilecek sorunların önlenmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarından oluşuyor.

danışmanlık ve kriz desteği hizmetleri:

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra merkez, aile danışmanlığı, boşanma süreci danışmanlığı ve bireysel danışmanlık hizmetleri veriyor. Ayrıca vatandaşlara evlilik kredisi hakkında bilgilendirme ve yönlendirme sağlanıyor; sosyal uyum danışmanlığı ve afet sonrası psikososyal destek hizmetleri de ihtiyaç halinde sunuluyor. Bu hizmetler, aile içi ilişkilerdeki iletişim sorunlarına, günlük yaşam güçlüklerine ve boşanma sürecine ilişkin sorunların çözümüne yönelik profesyonel destek içeriyor.

Merkezde hizmet veren ekip içinde psikolojik danışman Armağan Ayazgün ve aile danışmanı Rabia Pınar gibi uzmanlar, bireylerle doğrudan çalışarak rehberlik yapıyor ve gerektiğinde yönlendirme sağlıyor.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, merkezde sunulan tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olduğu vurgulandı. Hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Sinop İŞGEM Uygulama Geliştirme Merkezi'nde bulunan Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi'ne başvurabilirler.

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM MERKEZİ, AİLE İÇİ İLETİŞİMDEN BOŞANMA SÜRECİNE, BİREYSEL DANIŞMANLIKTAN EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİME KADAR BİRÇOK ALANDA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ HİZMET SUNUYOR.