Karşıyaka çıkışını sürdürme peşinde denizli'ye konuk oluyor

maç önizlemesi

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta karşılaşmasında Karşıyaka, yarın saat 15.00'te deplasmanda Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak. Mücadeleyi Yozgat bölgesi hakemlerinden Muhammet Kürşat Şenyüz yönetecek. İzmir temsilcisi, ligde yükselişini sürdürme amacında; deplasmandan üç puanla dönerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

lig tablosu ve son dönem formu:

Karşıyaka ligde şu ana kadar 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 12 puanla 9. sırada yer alıyor. Ev sahibi Denizli İdmanyurdu ise 6 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde, 15. sırada bulunuyor. Karşıyaka, ligde oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yaşamadı ve moral üstünlüğü elinde tutuyor.

takım durumu ve sakatlıklar:

Teknik Direktör Zafer Uysal yönetiminde Karşıyaka, son dönemde kupada da yoluna güvenle devam etti; 1923 Afyonkarahisar'ı eleyen ekip, hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u da yenerek tur atladı. Uysal'ın görevde olduğu 6 resmi maçta takım 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kadroda sakatlıklar da belirleyici olacak: son iki haftayı kaçıran Ensar takıma döndü; ancak Boluspor maçında sonradan oyuna giren Fatih Taşdelen'in adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisi süren Berat ile Fatih, Denizli İdmanyurdu karşısında forma giyemeyecek.

Karşıyaka, eksiklere rağmen yakaladığı çıkışı Denizli deplasmanında da sürdürmeyi ve ligde üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor. Mücadele, her iki takım için de kritik bir eşik niteliği taşıyor; ev sahibi Denizli, puan tablosundaki konumunu iyileştirmek, Karşıyaka ise yükselişini perçinlemek istiyor.

KARŞIYAKA, TFF 3. LİG 2. GRUP 9. HAFTADA YARIN DENİZLİ İDMANYURDU’NA KONUK OLACAK.