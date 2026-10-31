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Karakale'de kadın girişimciliğine yeni merkez: üretim ve dayanışma güçleniyor

Karakale Köyü Kadın Girişimci Kooperatifinin yeni hizmet binası, üretimi ve iş birliğini artırarak kadınların ekonomik rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karakale'de kadın girişimciliğine yeni merkez: üretim ve dayanışma güçleniyor

Açılış töreni ve katılımcılar:

Kars’ın Karakale Köyü'nde düzenlenen törenle Karakale Köyü Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin yeni hizmet binası hizmete açıldı. Açılışa Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ile Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın katıldı. Köy sakinleri, kooperatif üyeleri ve kurum temsilcilerinin yer aldığı tören, yerel dayanışma ve üretimin ön plana çıktığı bir atmosferde gerçekleşti.

Tören konuşmalarında yeni hizmet binasının kooperatif faaliyetlerini merkezi bir çatı altında toplama, üretim süreçlerini kolaylaştırma ve kadınların bir araya gelerek iş birliği geliştirmesine zemin hazırlama hedefi vurgulandı. Program sonunda binanın köy ve bölge ekonomisine hayırlı olması temennisinde bulunuldu ve projede emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kooperatifin hedefleri ve bölge ekonomisine katkısı:

Yeni hizmet binasıyla kooperatifin amaçları arasında kadınların üretim kapasitesini artırmak, yerel ürünleri değerlendirmek ve üretim süreçlerini daha etkin yönetmek yer alıyor. Bu yapı, kadınların bir arada çalışabileceği alanlar sunarak üretim, paketleme ve pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu kolaylaştırmayı hedefliyor.

Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin kırsal alanlarda ortak hareket etme, kaynakları verimli kullanma ve ürünlerin ticari değerini yükseltme işlevi biliniyor. Karakale’deki yapılanma da bu yaklaşımı temel alıyor; kooperatif aracılığıyla kadın girişimcilerin üretime aktif katılımı özendirilerek aile ekonomisine katkı sağlanması planlanıyor.

Geleceğe dönük beklentiler:

Kooperatif yetkilileri ve katılımcılar, yeni binanın çalışmaların etkinliğini artıracağı ve kadın üreticilerin ekonomik hayattaki rollerinin güçlenmesine imkan tanıyacağı değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, ortak üretim altyapısının güçlendirilmesinin köy içi dayanışma kültürünü de pekiştireceği ifade edildi.

Program sonunda, açılışın Karakale köyü, Kars ve bölge ekonomisine katkı sağlaması temennisi yinelendi ve projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi. Yeni hizmet binası, kadın girişimciliğinin yerel kalkınmadaki önemini somut bir adımla görünür kıldı.

KARS’TA KADIN GİRİŞİMCİLERİN ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRACAK YENİ HİZMET BİNASI...

KARS’TA KADIN GİRİŞİMCİLERİN ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRACAK YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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