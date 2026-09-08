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Fuar sahnesinde anne ve kızın orkestraya birlikte yön vermesi: ilk şeflik heyecanı

95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Şef Sensin etkinliği ziyaretçilere orkestrayı yönetme fırsatı sundu; maden mühendisi Betül Alkan ilk kez şeflik yaptı, kızı Nil keman çaldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Fuar sahnesinde anne ve kızın orkestraya birlikte yön vermesi: ilk şeflik heyecanı

95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ziyaretçilere sahne verildi

Lozan Kapısı karşısında kurulan etkinlik alanında, ziyaretçiler klasik repertuardan parça seçerek orkestranın başına geçiyor. Fuarda yer alan uygulamada müzisyenler şefin temposuna göre çalıyor; repertuvar Mozart tan Beethoven a, Bach tan Brahms a uzanan 11 eserten oluşuyor.

Alanı gezenler arasında farklı yaş ve meslek gruplarından katılımcılar dikkat çekiyor. Etkinlik, hem izleyiciye hem de amatör müzisyenlere canlı performans deneyimi sunuyor.

Anne ve kız aynı sahnede: duygusal anlar:

Etkinliğe katılan 60 yaşındaki maden mühendisi Betül Alkan ilk kez bir orkestrayı yönetti. Alkan ın yönettiği sırada orkestrada yer alan kızı Nil Alkan keman çaldı. Betül Alkan deneyimini, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek anlattı. Alkan, başlangıçta parçayı yavaş yönettiğine dair geri bildirim aldığını, sonra hızı artırınca performansın daha iyi olduğunun görüldüğünü belirtti.

Ziyaretçilerden farklı tepkiler:

Etkinliğe katılan gençlerden 14 yaşındaki Berrak Gençay, müzik yerine spor ve voleybola ilgisi olmasına rağmen şef kürsüsüne geçmenin heyecan verici olduğunu söyledi. Gençay, başlangıçta yapamam diye düşündüğünü ancak deneyimden keyif aldığını ifade etti. Piyano çalan başka bir ziyaretçi Deniz Ergönül ise ilk başta heyecanlandığını ancak alışınca kendini iyi hissettiğini anlattı.

Etkinlikte görev alan 8 kişilik orkestra ve görevliler, gelenlere rehberlik ederek seçim ve yönlendirme yapıyor. Katılımcılar kendi tempo ve yorumlarıyla orkestra deneyimini şekillendiriyor; müzisyenler de şefin yönlendirmesine uyum sağlıyor.

Fuar süresince Şef Sensin etkinliği, hem yerel halkın ilgisini çeken hem de sahne deneyimi yaşamak isteyen ziyaretçiler için tekrar eden bir program olarak devam ediyor. Etkinlik, İzmir Enternasyonal Fuarı nın ziyaretçilerine müziği sadece dinlemek değil, yaşamak fırsatı sunduğu anlardan biri oldu.

ETKİNLİĞİN RENKLİ ANLARINDAN BİRİ, MADEN MÜHENDİSİ BETÜL ALKAN&#039;IN İLK KEZ ORKESTRA YÖNETMESİYLE...

ETKİNLİĞİN RENKLİ ANLARINDAN BİRİ, MADEN MÜHENDİSİ BETÜL ALKAN'IN İLK KEZ ORKESTRA YÖNETMESİYLE YAŞANDI. ORKESTRADA KIZI NİL ALKAN DA KEMAN ÇALDI. ANNE ALKAN, "ÇOK MUTLU OLDUM, GURUR DUYDUM. KIZIMLA KARŞI KARŞIYA GELİNCE ÇOK DUYGULANDIM" DEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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