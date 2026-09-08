Sofra diplomasisi: Anadolu mutfağını diplomasiye taşıyan inisiyatif

Kuruluş ve hedefler:

Binlerce yıllık Anadolu mutfak kültürünü Türkiye’nin diplomasi diline dönüştürmeyi amaçlayan Gastrodiplomasi İnisiyatifi resmen kuruldu. Girişim; marka stratejisti ve Gastro TV Kurucusu Hakan Kural öncülüğünde şekillendi ve ilk somut adımı olarak Uluslararası Gastrodiplomasi Zirvesini gündemine aldı. İnisiyatif, gastrodiplomasiyi kültürel diplomasi, turizm, uluslararası tanıtım ve ülke markası bağlamında ele alarak Türkiye’nin gastronomi mirasını uluslararası platformlara taşımayı hedefliyor.

Çalışma alanları ve yapılanma:

İnisiyatif, gastronomi dünyasıyla birlikte akademi, kültür, iletişim, uluslararası ilişkiler, turizm, tarım ve sürdürülebilirlik gibi alanlardan uzmanları ortak bir çalışma zemini altında buluşturdu. Çalışma başlıkları arasında Türk mutfağı ve kültürel miras, gastronomi diplomasisi, uluslararası tanıtım ve markalaşma, dijital iletişim, bilim ve inovasyon, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda, küresel gıda erişimi ile tarım ve doğal kaynak yönetimi yer alıyor. Girişim, farklı uzmanlık alanlarından oluşturulacak çalışma grupları aracılığıyla hem ulusal hem de uluslararası projeler geliştirecek ve iş birlikleri kuracak.

Açıklamaya göre, inisiyatifin kurumsal yapılanmasının Ekim 2026 itibarıyla tamamlanması ve özel bir lansmanla yeni dönem çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Ayrıca kalıcı bir yapı oluşturmak amacıyla dernekleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da başladı; dernek kuruluşu tamamlandığında çalışmalar "Gastrodiplomasi İnisiyatifi" kimliğiyle sürdürülecek.

Kurucu üyeler ve stratejik vizyon:

Kurucu kadro; şefler, akademisyenler, sağlık ve iletişim uzmanları ile sektör temsilcilerini içeriyor. İnisiyatifin kurucu yapısında Şef Araz Aknam, Prof. Dr. Derya Aydıner, Prof. Dr. Osman Arayıcı, Prof. Dr. Osman Can Ünver, Şef Rüştü Ekmen, Şef Haldun Tüzel, Süleyman Tarakçı, Prof. Dr. Saadet Aytıs, Yeşim Kaya, Merve Kılıç, Dr. Yavuz Dizdar, Bekir Kaya, Celal Uysal ve Nedim Özkan yer alıyor. İnisiyatif, önümüzdeki dönemde daha fazla disiplin ve uzmanı ağına katarak çalışmalarını genişletmeyi planlıyor.

Kurucu Hakan Kural, girişimin gerekçesini "dünyada ülkelerin artık yalnızca ekonomik güçleriyle değil; kültürleri, yaşam biçimleri ve anlatabildikleri hikâyelerle de rekabet ettiğini" vurgulayarak açıkladı. Kural, Türkiye’nin binlerce yıllık gastronomi mirası ve coğrafi çeşitliliğinin uluslararası marka değerine stratejik katkı sağlayacak bir kaynak olduğuna dikkat çekti ve "en güçlü küresel hikâyelerimizden birinin sofrası" olduğuna inandıklarını belirtti.

2027 hedefi ve uluslararası görünürlük:

İnisiyatifin en somut hedeflerinden biri, 2027 yılında Uluslararası Gastrodiplomasi Zirvesi düzenlemek. Zirve; farklı ülkelerden uzmanlar, şefler, akademisyenler ve sektör temsilcilerini Türkiye’de buluşturmayı, Türkiye’nin gastronomi üzerinden kurduğu kültürel, ekonomik ve toplumsal ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca "Gastrodiplomat" yapılanmasıyla disiplinler arası katılımla ulusal ve uluslararası projeler geliştirilecek.

Kurucu üyelerden gelen değerlendirmeler, inisiyatifin hem kurumsal bir vizyon hem de sektörel iş birliği zemini sunduğuna işaret ediyor. Prof. Dr. Osman Can Ünver, gastronominin kamu diplomasisinde etkisini vurgularken; Süleyman Tarakçı, bu tür sivil inisiyatiflerin kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında köprü kuracağına dikkat çekti. Şef Araz Aknam ve Şef Haldun Tüzel ise mutfağın sadece tariflerden ibaret olmadığını, hikâye, kültür ve sürdürülebilir üretim anlayışının önemini öne çıkardı.

Yeşim Kaya ve Dr. Yavuz Dizdar gibi isimler ise girişimin başarılı olmasının doğru vizyon, sürdürülebilir yapı ve bilimsel bakışla mümkün olacağını belirtti; gastronominin üretim biçimleri, tarım politikaları, sağlıklı beslenme ve toplum sağlığı ile doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çektiler.

Gastrodiplomasi İnisiyatifi, Türkiye’nin zengin gastronomi mirasını sistematik bir anlatıya dönüştürmeyi, uluslararası tanıtımda sürdürülebilir ve disiplinler arası bir rol üstlenmeyi hedefleyerek önümüzdeki yıllarda dikkat çekici projelere imza atmayı planlıyor.

BİNLERCE YILLIK ANADOLU MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ, TÜRKİYE’NİN YENİ DİPLOMASİ DİLİ HALİNE GETİRECEK OLAN GASTRODİPLOMASİ İNİSİYATİFİ KURULDU. MARKA STRATEJİSTİ HAKAN KURAL ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN GASTRODİPLOMASİ İNİSİYATİFİ’NİN İLK GİRİŞİMİ ULUSLARARASI GASTRODİPLOMASİ ZİRVESİ OLACAK.