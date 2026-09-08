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El emeği yazmalar: 21 yıldır süren ustalığın geleceği belirsiz

Eskişehirli Nagihan Tekergül 21 yıldır tığ ve iğne oyasıyla yazma üretiyor; her parça 3-10 günde tamamlanıyor, taleplerin azalması onu endişelendiriyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

El emeği yazmalar: 21 yıldır süren ustalığın geleceği belirsiz

El emeği yazmaların yaşamı:

Eskişehir'de el işi yazma üretimi yapan Nagihan Tekergül, 21 yıldır evinde tığ ve iğne oyası ile yazma hazırlıyor. Ev hanımı olan Tekergül, ürettiği yazmaları satışa sunarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Her bir yazmanın çevresine yapılan işlemeler yoğun emek istiyor ve bu işleri tamamlamak zaman alıyor.

Büyük emek gerektiren bir iş:

Tekergül, 'Ben tığ, iğne oyası, nakışlı yazmalar ve pullu yazmalar yapıyorum' diyerek yaptığı işleri özetliyor. Üretime 21 senedir devam ettiğini söyleyen usta, işlemeli yazmaların üretim süresinin 3-10 gün arasında değiştiğini belirtiyor. Ayrıca, 'İğneli yazmaları işlemek zor oluyor. Yazmaları üretmem 3-10 gün arasında değişiyor. El işi yazmaların işlemeleri ile uğraşırken insan sağlığından olabiliyor. Kolların yoruluyor, gözlerin bozulabiliyor' sözleriyle işin fiziksel zorluklarını vurguluyor.

Gençlerin ilgisizliği ve satışlardaki düşüş:

Tekergül, son dönemde satışlarda gözle görülür bir azalma olduğunu aktarıyor: 'Talepler son 1-2 yıldır çok azaldı. Önceleri satışlarımız çok güzel oluyordu, yetiştiremiyorduk. Şu anda satışlarımız azaldı.' Yeni neslin bu tür el işi üretimine ilgi göstermediğini söyleyen Tekergül, kalan yazmacı üreticilerin sayısının sınırlı olduğuna dikkat çekiyor ve 'Yazma işlemenin son kuşağı olarak bizler yapıyoruz. Bunu devam ettiren olur mu ya da gelecek yıllara taşınan bir değer olarak kalır mı bir fikrim yok' ifadelerini kullanıyor.

Usta, işini severek yaptığını tekrar ederken fiyatlandırmada da fedakârlık yaptıklarını belirtiyor: 'İnsanların öncelikleri değişti. Bizler de elimizden geldiği kadar uygun fiyatlarda satışa sunmaya çalışıyoruz.' Bu açıklamalar, hem el emeğinin değerini hem de mesleğin sürdürülebilirliği konusunda duyulan tedirginliği ortaya koyuyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE EL İŞİ YAZMALAR ÜRETEREK SATIŞA SUNAN NAGİHAN TEKERGÜL, İŞLEDİĞİ YAZMALARIN YAPIMININ...

ESKİŞEHİR'DE EL İŞİ YAZMALAR ÜRETEREK SATIŞA SUNAN NAGİHAN TEKERGÜL, İŞLEDİĞİ YAZMALARIN YAPIMININ FİZİKSEL ZORLUKLARI OLSA DAHİ SEVEREK YAPTIĞINI VE İCRA ETTİĞİ MESLEĞİNDE SON KUŞAK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BELİRTTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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