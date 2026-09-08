Yerleşim genişledi, İstiklal Savaşı gazisinin mezarı evlerin arasında kaldı

Mezar, yerleşimin ortasında kaldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Çukur Mahallesinde yer alan mezar, mahalle dokusunun içinde kalmasıyla dikkat çekiyor. Mezar taşında 'İstiklal Savaşı gazilerinden Hacı Kurdo Mehmet Bayraktar' ifadesi okunuyor ve görenlerde hayret uyandırıyor.

Mahalle sakinlerinin anlattıkları:

Mahalle sakinlerinden Hasan Yıldırım, bölgenin geçmişte bahçe olarak kullanıldığını ve o dönemde evlerin bulunmadığını söyledi. Yıldırım, 'Zamanla insanlar çoğaldıkça, köylerden şehirlere göç oldukça buralara evler yapıldı. Bundan dolayı da mezar mahallenin ortasında kaldı' sözleriyle durumu özetledi.

Nedenleri ve yerel izlenim:

Yerleşimin zaman içinde genişlemesi ve kırsal nüfusun yerleşim alanlarına kayması, mezarın başlangıçta sakin bir noktada bulunmasına rağmen bugün yapılaşmanın içinde kalmasına yol açtı. Mahalle halkı, mezarın bu konumunu görünce şaşkınlık yaşarken, tarihî kimliği taşıyan mezarın yerleşim içinde kalmış olması bölgeden geçenlerin de dikkatini çekiyor.

Görüntü, yerel hafızanın ve mekân kullanımının nasıl değiştiğini gösteren somut bir örnek olarak öne çıkıyor.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİ ÇUKUR MAHALLESİ'NDE İSTİKLAL SAVAŞI GAZİSİNE AİT MEZAR, YERLEŞİM YERİNİN ORTASINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR.