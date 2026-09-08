Kars’ta üreticiyi ayakta tutacak sigorta önlemleri masaya yatırıldı

görüşmenin kapsamı:

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Bölge Müdürü Adnan Akyüz ile Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın arasında gerçekleştirilen ziyaret, kentteki tarımsal üretimin karşılaştığı riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler üzerine odaklandı. Görüşmede, son dönemde Kars’ta etkisini gösteren dolu, aşırı yağış ve sel gibi doğal afetlerin üretim ve üreticilerin ekonomik durumuna yansımaları detaylı şekilde ele alındı.

Tarım sektöründeki hassasiyet ve üreticilerin emeğinin korunması ön plana alınarak, sigorta mekanizmalarının rolü ve yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı. Tarım sigortalarının, üreticilerin ani zararlar karşısında ekonomik dayanıklılığını artıran bir araç olduğu bir kez daha belirtildi.

hasar tespit süreci ve etkinliği:

Toplantıda, afet sonrası yürütülen hasar tespit çalışmalarının hızlandırılması ve doğruluğunun artırılması gerektiği üzerinde duruldu. Etkin bir hasar tespit mekanizmasının, üreticilerin mağduriyetinin azaltılmasında kilit rol oynadığına dikkat çekildi. Bu çerçevede, hasar tespit ekiplerinin koordinasyonu, raporlama süreçlerinin şeffaflığı ve başvuru yollarının sadeleştirilmesi gibi konuların öncelikli olduğu ifade edildi.

Ayrıca üreticilerin tarımsal risklere karşı bilinçlendirilmesi gerektiği, sigorta süreçleri hakkında bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasının hem sigorta bilincini artıracağı hem de başvuru süreçlerindeki gecikmeleri azaltacağı değerlendirildi.

kurumsal iş birliği ve sürdürülebilirlik:

Kars’ın tarımsal üretim potansiyelinin korunması için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği toplantının diğer bir önemli çıktısı oldu. Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, üreticilerin karşılaştığı risklerin azaltılması, üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve çiftçilerin emeğinin korunması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Görüşme, karşılıklı değerlendirmeler ve önerilerin paylaşılmasının ardından sonlandı; taraflar, tarımsal sigortaların yaygınlaştırılması ve hasar tespit süreçlerinin iyileştirilmesi yönündeki koordinasyonun devam edeceğini ifade etti.

TARSİM BÖLGE MÜDÜRÜ AKYÜZ’DEN KARS’TA TARIM SİGORTALARI DEĞERLENDİRMESİ(KARS-İHA)