Gediz'te canlı hayvan pazarı hizmet gününü pazartesiye taşıdı

Gediz Belediyesi'nden pazar duyurusu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ilçe ekonomisi ve hayvancılık sektörü için önemli bir merkez olan Canlı Hayvan Pazarı'nın hizmet gününde düzenleme yapıldı. Gediz Belediyesi resmi duyuruyla pazarın kurulduğu günün değiştirildiğini bildirdi ve uygulamanın başlangıç tarihini açıkladı.

kararın kapsamı:

Belediye açıklamasına göre, uzun süredir Cuma günleri kurulan pazar, alınan yeni kararla haftanın ilk gününe çekildi. Yapılan duyuruda, pazarın 7 Eylül 2026 Pazartesi tarihinden itibaren her hafta Pazartesi günleri hizmet vermeye devam edeceği belirtildi. Karar, bölgedeki besici, üretici ve tüccarları doğrudan ilgilendiriyor.

üreticiler ve vatandaşlar için uyarı:

Belediye yetkilileri, üreticilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına planlamalarını yeni gün düzenlemesine göre yapmaları konusunda uyarıda bulundu. İlçe ekonomisinde ve hayvancılık zincirinde etkinliği bulunan pazarın gün değişikliğinin lojistik ve iş programlarını etkileyeceği düşünüldüğünden, ilgililerin duyuruyu dikkate alması önem taşıyor.

GEDİZ BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI PAZARTESİ GÜNLERİ KURULACAK