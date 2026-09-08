Gediz'de kış spor okulları için kayıtlar başladı

Gediz Belediyesi, çocukların kış aylarını sağlıklı, aktif ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak amacıyla 'Geleceğimiz için spor, sağlıklı nesiller için yatırım!' sloganıyla Kış Spor Okulları projesini hayata geçiriyor. 'Hareket et, keşfet, geliş!' mottosuyla düzenlenen program, çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Program ve hedefleri:

Gediz Belediyesi Gençlik Merkezi organizasyonunda hazırlanan program kapsamında basketbol, voleybol, kort tenisi, jimnastik ve futbol olmak üzere beş farklı branşta eğitim verilecek. Dersler, alanında uzman antrenörler eşliğinde; çocukların takım ruhunu, özgüvenini, esnekliğini, odaklanmasını ve fiziki dayanıklılığını geliştirmeye yönelik olarak planlandı. Eğitimler, hafta içi 16.00 ile 18.00 saatleri arasında, güvenli ve eğlenceli bir ortamda yapılacak.

Başvuru ve kontenjan bilgisi:

Başvurular, Yaşam Park Sanayi Girişi tarafında bulunan Gediz Belediyesi Gençlik Merkezi’ne şahsen yapılacak. Projede kontenjanların sınırlı tutulduğu ve kesin başvuru tarihinin Gediz Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde ayrıca duyurulacağı belirtildi. Ailelere, erken başvuru yapmaları öneriliyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, projenin amaçlarını ve beklentilerini şöyle ifade etti: 'Gediz Belediyesi olarak en büyük önceliğimiz, yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın her alanda en iyi şekilde yetişmesidir. Çocuklarımızın kış boyunca hem okul stresini atmaları hem de uzman antrenörlerimiz rehberliğinde spor yapabilmeleri için Kış Spor Okullarımızı başlatıyoruz. ’Geleceğimiz için spor, sağlıklı nesiller için yatırım’ anlayışıyla hazırladığımız bu projeyle evlatlarımıza disiplin, özgüven ve takım ruhu kazandırmayı hedefliyoruz.

Basketboldan jimnastiğe, kort tenisinden futbola kadar farklı branşlarda düzenleyeceğimiz derslerimizle çocuklarımıza hem güvenli hem de son derece eğlenceli bir sosyal alan sunacağız. Kontenjanların sınırlı olduğu spor okullarımıza tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi davet ediyor, sporla dolu sağlıklı bir dönem diliyorum'

Gediz Belediyesi, projeyle sporu yerel yaşam kültürünün merkezine koymayı ve gençleri sağlıklı alışkanlıklara yönlendirmeyi amaçlıyor. Aileler ve gençler, ilgi duydukları branşlara yönelik detaylı bilgi ve kayıt koşulları için Gençlik Merkezi ile iletişime geçebilirler.

GEDİZ’DE KIŞ SPOR OKULLARI İÇİN KAYITLAR BAŞLADI