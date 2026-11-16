Soğukta vurdurma ve hatalı takviye araçlarda binlerce liralık hasara neden olabiliyor

Erzincan'da akü arızalarına karşı uyarı

Erzincan'ın Otlukbeli, Çayırlı, Tercan ve Refahiye ilçelerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte araç akülerinde artan sorunlar sürücüleri zor durumda bırakıyor. Soğuk hava ve özellikle aracın ön tarafından esen sert rüzgâr, akülerin normalden çok daha hızlı güç kaybetmesine neden oluyor.

vurdurma yönteminin riskleri:

Aküsü biten araçların bazı sürücüleri tarafından tercih edilen vurdurma yöntemi, kısa vadede aracı çalıştırsa da motor ve mekanik aksam üzerinde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Uzmanlar bu yöntemin triger kayışının kopması, yağ pompası hasarları ve hatta zincir kırılması gibi sonuçlara neden olabileceğini belirtiyor. Bu tür arızalar onarım maliyetini binlerce liraya taşıyabilir.

takviye işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler:

Oto sanayi ustası Ufuk Çalışkan sürücüleri uyardı: aküsü biten araçların mutlaka bir teknisyen eşliğinde çalıştırılması gerekiyor. Gelişigüzel veya yanlış kutup bağlantısıyla yapılan takviye, araçların elektronik aksamını tamamen bozabilir. Çalışkan, her kış öncesi araçların bakımının yaptırılmasının ve akü durumunun kontrol edilmesinin büyük maliyetleri önleyeceğini vurguladı.

Soğukta uzun süre bekleyen araçlar daha çabuk akü tüketiyor; bu yüzden sürücülerin ani müdahaleler yerine profesyonel yardım alması, hem güvenlik hem de ekonomik açıdan en doğru adım olarak öne çıkıyor.

HATALI TAKVİYE VE VURDURMA, BİNLERCE LİRALIK ARIZAYA YOL AÇIYOR