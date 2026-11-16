Dolar 50,3890 +0,09%
Euro 55,5508 +0,10%
Bist 11.795,21 -0,40%
Altın Gram 6.254,01 -0,67%
EUR/USD 1,1019 -0,08%
Brent Petrol 95,90 +0,06%
--°

Soğukta vurdurma ve hatalı takviye araçlarda binlerce liralık hasara neden olabiliyor

Erzincan'da soğuk hava aküleri zayıflatıyor; uzmanlar vurdurma ve yanlış takviyenin triger kopması ve elektronik arızalara yol açabileceğini söylüyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 08:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Soğukta vurdurma ve hatalı takviye araçlarda binlerce liralık hasara neden olabiliyor

Erzincan'da akü arızalarına karşı uyarı

Erzincan'ın Otlukbeli, Çayırlı, Tercan ve Refahiye ilçelerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte araç akülerinde artan sorunlar sürücüleri zor durumda bırakıyor. Soğuk hava ve özellikle aracın ön tarafından esen sert rüzgâr, akülerin normalden çok daha hızlı güç kaybetmesine neden oluyor.

vurdurma yönteminin riskleri:

Aküsü biten araçların bazı sürücüleri tarafından tercih edilen vurdurma yöntemi, kısa vadede aracı çalıştırsa da motor ve mekanik aksam üzerinde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Uzmanlar bu yöntemin triger kayışının kopması, yağ pompası hasarları ve hatta zincir kırılması gibi sonuçlara neden olabileceğini belirtiyor. Bu tür arızalar onarım maliyetini binlerce liraya taşıyabilir.

takviye işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler:

Oto sanayi ustası Ufuk Çalışkan sürücüleri uyardı: aküsü biten araçların mutlaka bir teknisyen eşliğinde çalıştırılması gerekiyor. Gelişigüzel veya yanlış kutup bağlantısıyla yapılan takviye, araçların elektronik aksamını tamamen bozabilir. Çalışkan, her kış öncesi araçların bakımının yaptırılmasının ve akü durumunun kontrol edilmesinin büyük maliyetleri önleyeceğini vurguladı.

Soğukta uzun süre bekleyen araçlar daha çabuk akü tüketiyor; bu yüzden sürücülerin ani müdahaleler yerine profesyonel yardım alması, hem güvenlik hem de ekonomik açıdan en doğru adım olarak öne çıkıyor.

HATALI TAKVİYE VE VURDURMA, BİNLERCE LİRALIK ARIZAYA YOL AÇIYOR

HATALI TAKVİYE VE VURDURMA, BİNLERCE LİRALIK ARIZAYA YOL AÇIYOR

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çanakkale'de diyabette erken tanı öne çıktı: hastanede eğitim ve tarama standı k...
images

Çanakkale'de atık taşıma araçlarına mevzuat odaklı denetim
images

Ani ısı değişimleri sağlığı nasıl bozuyor: uzmanların dikkat çeken uyarıları
images

Alikahya'nın kuzey ile güneyini bağlayacak köprüde 34 kiriş monte edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ara tatil için Denizli'de otobüs seferleri geçici olarak düzenlendi

Denizli'den geleceğe yatırım: şehit, yetim ve engelli öğrencilere 3.500 lira eğitim desteği

Sivrihisar müftülüğü gençlerle buluştu: ibadet, eğitim ve ağaç sevgisi öne çıktı

Eskişehir'de gençlere organ bağışında sorumluluk ve dayanışma mesajı verildi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi