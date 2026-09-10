Elazığ adliye salonunda taraf yakınları arasında arbede: görüntüler cep telefonuna yansıdı

Adliyede duruşma sırasında arbede

Elazığ adliyesinde görülen bir duruşmada taraf yakınları arasında çıkan kavga, salon içinde tekme ve yumrukların havada uçtuğu anlara sahne oldu. Olay, polis müdahalesiyle sona erdi ve kavgaya karışan dört şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın geçmişi:

Mahkeme salonunda yaşanan arbede, kökenini geçen yıl yaşanan ağır bir olaydan alıyor. Edinilen bilgiye göre, 25 Kasım 2025 tarihinde Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi Murat Sokak’ta, 3 çocuk annesi Sümeyye Y. (34) ailevi nedenlerden çıkan tartışma sırasında kocası E.Y. tarafından 7 el ateş edilmek suretiyle yaşamını yitirmişti. Bu dosyanın ilk duruşması bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Gözaltılar ve görüntüler:

Duruşmaya gelen taraf yakınları arasında önce sözlü tartışma başladı, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya ilişkin anlar bir cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerine intikal eden polis ekipleri müdahale etti ve olay yatıştırıldı. Kavgaya karışan dört şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın mahkeme sürecine etkisi ve güvenlik önlemleriyle ilgili değerlendirmeler henüz mahkeme tutanaklarına yansımadı. Kamuoyuna yansıyan görüntüler, duruşma salonlarındaki güvenlik uygulamalarının ve taraf yakınlarının kontrollü tutulmasının önemini yeniden gündeme getirdi.

ELAZIĞ ADLİYESİNDE GÖRÜLEN DURUŞMADA TARAF YAKINLARI TARAFINDAN TEKMELİ VE YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI. KAVGAYA KARIŞAN 4 ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINIRKEN, O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI