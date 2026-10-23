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Elazığ semalarında dronla trafik denetimi: ihlaller havadan belgelendi

Elazığ'da trafik ekipleri, İnsansız Hava Araçları desteğiyle dronla ihlal tespiti yaptı; emniyet kemeri, telefon ve kırmızı ışık ihlallerine ceza kesildi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ semalarında dronla trafik denetimi: ihlaller havadan belgelendi

Elazığ'da dron destekli trafik denetimi:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgede dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

havadan tespit edilen ihlaller:

Denetimde kurallara uymayan sürücüler dron ile havadan tespit edildi. Tespit edilen araçlar daha sonra trafik ekipleri tarafından durduruldu ve yapılan incelemede emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan ve kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere rastlandı.

uygulanan işlemler ve müdahale:

Tespit edilen ihlallerin ardından trafik ekipleri, belirlenen sürücülere mevzuat gereği cezai işlem uyguladı.

Kurallara uymayan sürücüler, dronla tespit edildi

Kurallara uymayan sürücüler, dronla tespit edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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