Elazığ‑Baskil yolunda takla atan Tofaş'ta bir kişi yaşamını yitirdi

Elazığ‑Baskil karayolunda meydana gelen kaza

Elazığ'da, Tofaş marka bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Elazığ‑Baskil karayolunda gerçekleşti.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Tofaş marka otomobil yoldan çıkarak takla attı. Olay ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Otopsi ve soruşturma:

Sağlık ekipleri kazada sürücü Yusuf B. (25)'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kaza nedenini belirlemeye yönelik soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili detaylı teknik inceleme ve ifade çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SÜRÜCÜ YUSUF B.'NİN (25) HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ. YAPILAN İNCELEMENİN ARDINDAN ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI.