Elazığ'da 13 günlük yağış rekoru: ekim ayı çok daha yağışlı geçti

Elazığ'da ekim ayının ilk 13 gününde kaydedilen yağış miktarı, bölgedeki mevsimsel düzeni ve geçen yılın verilerini belirgin şekilde geride bıraktı. Kent genelinde 1-13 Ekim arasında metrekareye 123 kilogram civarında yağış düştü; bu, geçen yılın ekim ayındaki 25 kilogram seviyesinin yaklaşık beş katına denk geliyor.

Yağış verileri ve karşılaştırma:

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Yunus Öztürk verileri şöyle aktardı: "Elazığ genelinde 13 günlük periyotta yaklaşık 123 kilogram civarında bir yağış aldık. Geçen yıl bu aylar da 25 kilogramlık bir yağış almıştık. Mevsim normalimiz ise 38 kilogram civarındadır." Öztürk ayrıca, yıllık bazda noktasal ölçümlere göre Elazığ merkez için normalin 420 kilogram civarında olduğunu, "2026’nın ilk 10 ayında metrekareye toplam 650 kilogram civarında" yağış kaydedildiğini belirtti.

Uyarılar ve etkiler:

Öztürk, 2025 yılında yıllık yağış toplamının 380 kilogram olduğunu vurgulayarak, "Mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, bu yıl ilk 10 ayda mevsim normallerinin üzerinde bir yağış kaydettik" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların önemine dikkat çekildi; yetkililer aşırı yağışlarda verilen uyarıların takip edilmesini istiyor.

1-13 Ekim tarihleri arasındaki kuvvetli yağışların bazı noktalarda sel ve ulaşımda aksamalara yol açtığı bildirildi. Yetkililer, halkın meteorolojik uyarıları takip etmesi ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde yağış beklendiği aktarıldı.

Bu veriler, Elazığ için kısa sürede artan yağış yoğunluğunu ve mevsimsel değişkenlikleri açıkça ortaya koyuyor; yetkililerden gelen uyarılar hem altyapı planlaması hem de vatandaşların günlük yaşamı açısından kritik önemde.

Geçen yıl ekim ayında 25 kilogram yağış alan Elazığ, bu sene 13 günde 123 kilogram yağış aldı