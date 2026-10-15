Dolar 49,4105 +0,07%
Euro 55,5714 +0,59%
Bist 12.133,46 +0,13%
Altın Gram 6.631,06 +1,61%
EUR/USD 1,1223 +0,59%
Brent Petrol 103,73 -2,20%
--°

Elazığ'da 13 günlük yağış rekoru: ekim ayı çok daha yağışlı geçti

Elazığ’da ekim ayının ilk 13 gününde metrekareye 123 kg yağış düştü; yılın ilk 10 ayında toplam 650 kg ile mevsim normallerinin üstünde, sel uyarıları yapıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da 13 günlük yağış rekoru: ekim ayı çok daha yağışlı geçti

Elazığ'da 13 günlük yağış rekoru: ekim ayı çok daha yağışlı geçti

Elazığ'da ekim ayının ilk 13 gününde kaydedilen yağış miktarı, bölgedeki mevsimsel düzeni ve geçen yılın verilerini belirgin şekilde geride bıraktı. Kent genelinde 1-13 Ekim arasında metrekareye 123 kilogram civarında yağış düştü; bu, geçen yılın ekim ayındaki 25 kilogram seviyesinin yaklaşık beş katına denk geliyor.

Yağış verileri ve karşılaştırma:

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Yunus Öztürk verileri şöyle aktardı: "Elazığ genelinde 13 günlük periyotta yaklaşık 123 kilogram civarında bir yağış aldık. Geçen yıl bu aylar da 25 kilogramlık bir yağış almıştık. Mevsim normalimiz ise 38 kilogram civarındadır." Öztürk ayrıca, yıllık bazda noktasal ölçümlere göre Elazığ merkez için normalin 420 kilogram civarında olduğunu, "2026’nın ilk 10 ayında metrekareye toplam 650 kilogram civarında" yağış kaydedildiğini belirtti.

Uyarılar ve etkiler:

Öztürk, 2025 yılında yıllık yağış toplamının 380 kilogram olduğunu vurgulayarak, "Mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, bu yıl ilk 10 ayda mevsim normallerinin üzerinde bir yağış kaydettik" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların önemine dikkat çekildi; yetkililer aşırı yağışlarda verilen uyarıların takip edilmesini istiyor.

1-13 Ekim tarihleri arasındaki kuvvetli yağışların bazı noktalarda sel ve ulaşımda aksamalara yol açtığı bildirildi. Yetkililer, halkın meteorolojik uyarıları takip etmesi ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde yağış beklendiği aktarıldı.

Bu veriler, Elazığ için kısa sürede artan yağış yoğunluğunu ve mevsimsel değişkenlikleri açıkça ortaya koyuyor; yetkililerden gelen uyarılar hem altyapı planlaması hem de vatandaşların günlük yaşamı açısından kritik önemde.

Geçen yıl ekim ayında 25 kilogram yağış alan Elazığ, bu sene 13 günde 123 kilogram yağış...

Geçen yıl ekim ayında 25 kilogram yağış alan Elazığ, bu sene 13 günde 123 kilogram yağış aldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zonguldak’ta sağanak yaşamı aksattı, motokuryelere trafik yasağı getirildi
images

Atık lastiklere yeni hayat: Seyhan'da esnek zemin dönüşümü
images

Denizli Green Flag başarılarıyla Türkiye'de park yönetiminde lider oldu
images

Pamukkale'de sis trafiği yavaşlattı: Denizli-Antalya'da görüş yer yer 5 metreye...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da sağanak sonrası 2 bin 727 kişi tahliye edildi, okullarda kısmi erteleme yapıldı

Kimliğin değeri: Lauren Booth'tan BTÜ'de manevi kimliğin yol haritası

Zonguldak’ta sağanak yaşamı aksattı, motokuryelere trafik yasağı getirildi

Diyarbakır'ın yoğun bakım gücü 60 yatakla güçlendi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı