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Elazığ'da 20 günlük çalışma sonucu kesinleşmiş cezaları bulunan 55 kişi yakalandı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün 20 günlük çalışmalarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 55 kişi yakalandı; adli işlemler başlatıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da 20 günlük çalışma sonucu kesinleşmiş cezaları bulunan 55 kişi yakalandı

Elazığ'da aranan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon sonuçlandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttükleri koordine çalışmalarla çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı. Son 20 günlük dönemde sürdürülen çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan çok sayıda kişi tespit edilerek yakalandı.

operasyon ve yakalamalar:

Emniyetin saha ve bilişim destekli takibi sonucu, 20 günlük çalışma kapsamında 55 şahıs kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri Emniyet Müdürlüğü'nce tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

ele geçirilen silahlar ve adli süreç:

Gerçekleştirilen güvenlik uygulamaları ve operasyonlar sırasında, ruhsatsız tabanca veya tüfek taşıdığı tespit edilen 17 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 17 adet fişek ile 8 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 17 adet kartuş ele geçirildi. Güvenlik uygulamalarında yakalanan şahıslar hakkında da gerekli adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA, KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN 55...

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA, KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN 55 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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