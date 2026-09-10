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Muş'ta aranan şahıs silahla tehditten 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi

Muş'ta yürütülen çalışmalar sonucu 'Silahla Tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muş'ta aranan şahıs silahla tehditten 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi

Muş'ta aranan şahıs yakalandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan kişi tespit edilerek yakalandı. Yapılan işlemlerde söz konusu şahsın, 'Silahla Tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

gözaltına alınma ve adliyeye sevk:

Operasyonu yürüten birim, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriydi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve adli merciler tarafından gerekli işlemler yapıldı.

cezaevine teslim edilme süreci:

Adli süreçlerin ardından şahıs, mahkeme kararları doğrultusunda resmen teslim alınarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, benzer aramalarda koordineli çalışmaların devam ettiği bildirildi.

MUŞ’TA HAKKINDA &quot;SİLAHLA TEHDİT&quot; SUÇUNDAN 4 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE ARANAN...

MUŞ’TA HAKKINDA "SİLAHLA TEHDİT" SUÇUNDAN 4 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE ARANAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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