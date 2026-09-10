Eksik bilirkişi raporu bekleniyor: Avşar otel davası 1 Aralık'a ertelendi

Avşar Otel davasında ara karar ve sürecin eksikleri

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Avşar Otel enkazında yaşamını yitiren 16 kişi ve yaralanan 2 kişi dosyasına ilişkin duruşma sürdü. Davada sanık O.A. ile müşteki ve sanık avukatları hazır bulundu.

Sanık talepleri ve avukat açıklamaları:

Sanık O.A., oteli 2002'de satın aldıklarını belirtti; babası H.H.A.'nın yurt dışında ve hasta olduğunu söyleyerek hakkında uygulanmış olan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Sanık avukatları, H.H.A.'nın Almanya'da 19 yıl yaşadığını ve hastalığı nedeniyle "seyahat edemez" raporu bulunduğunu belirterek ifadesinin konsolosluk aracılığıyla alınmasını istedi. Avukatlar ayrıca mahkemeye sunulan belgelerin bilirkişiye gönderilmesini ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Müşteki talepleri ve mahkemenin kararı:

Müşteki avukatları, sanık tarafının adli kontrol ve yurt dışı yasağı taleplerine itiraz ederek dosya kapsamında tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti. Dosyaya ilişkin alınması beklenen bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığı kaydedildi. Mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları belirtilen işletmeciler ve sahipler B.A. ile H.H.A. hakkındaki yakalama emirlerinin infazının ve dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar verdi.

Heyet, O.A. hakkındaki adli kontrol kararları ve yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmederek duruşmayı 1 Aralık tarihine erteledi. H.H.A.'nın talebi ise celse arasında değerlendirilecek.

AVŞAR OTEL DAVASINDA DURUŞMA 1 ARALIK'A ERTELENDİ