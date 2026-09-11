Elazığ'da evleri ateşe verilen çiftin ölümünde dört kişi gözaltında

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında, 3 gün önce bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı dörde çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, evden çiftin cansız bedenini çıkardı; ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

otopsi bulguları ve yangına ilişkin değerlendirme

Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopsi sonucunda, Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Bu bulguya dayanılarak, çiftin önce silahla vurularak öldürüldüğü, ardından evin ateşe verildiği değerlendirildi. İncelemelerde ayrıca Hayriye Üykü’ye ait altınlar ve değerli eşyaların eksik olduğu öğrenildi.

soruşturmanın seyri ve jandarmanın çalışması

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, ekipler olay yerinde ve çevresinde çok yönlü incelemeler yapıyor. Bölge sakinleri ve güvenlik güçlerinin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.

Çiftin cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayın kesin şekli ve olası motivasyonların soruşturma tamamlanınca netleşmesi bekleniyor.

ELAZIĞ'DAKİ YANGINDA EVDEN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILAN VE ÖN OTOPSİ SONUCUNA GÖRE CİNAYETE KURBAN GİTTİKLERİ TESPİT EDİLEN AĞA VE HAYRİYE ÜYKÜ ÇİFTİ OLAYINDA, GÖZALTI SAYISI 4’E YÜKSELDİ