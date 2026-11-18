Elazığ'da ikinci el piyasasında hareketlilik

Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, ikinci el araç satışlarında yılın ilk 6 ayına göre bir toparlanma görüldüğünü belirtti. Yıldırım, piyasadaki hareketliliğin yatırım amaçlı alım-satım eğiliminden çıkarak ihtiyaç odaklı talebe döndüğünü vurguladı.

Başkan Yıldırım, Elazığ genelinde ortalama satış adetlerinin bir ay içinde 10-15 araç civarında gerçekleştiğini, Türkiye genelinde ise bu rakamın 25-30 bandında olduğunu aktardı. Ayrıca, sıfır araçlardaki kampanyaların ikinci el satışlarını olumsuz etkilemediğini söyledi: "Adam 1 milyona aldığı aracı 900 bin liraya vermez. İhtiyacı olan aracı alıyor, ihtiyacı olmayan da başka yatırımlar yapıyor."

Piyasaya dair gözlemler:

Yıldırım, ikinci el piyasasının genel olarak iyi durumda olduğunu belirterek, altın fiyatları veya faiz artışlarının esnafı doğrudan etkilemediğini kaydetti. Alış ve satışların dengeli olduğunu ifade eden Yıldırım, piyasadaki talebin daha çok günlük ihtiyaçlardan kaynaklandığını ve aracın artık eskisi gibi bir yatırım aracı olarak görülmediğini söyledi.

Yeni galericiler sitesi talebi ve kapasite ihtiyacı:

Mevcut Galericiler Sitesi'nde 150 esnafın bulunduğunu aktaran Yıldırım, bunun dışında binaların altında faaliyet gösteren 200 galerici ve yaklaşık 100 kadar korsan galericinin olduğunu belirtti. Bu koşulların ikinci bir galericiler sitesine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu söyleyen Yıldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile yürütülen çalışmalar sayesinde yeni bir galericiler sitesi yapılmaya çalışıldığını ve projenin tamamlanmasıyla Elazığ'ın 20 yıllık ihtiyacının karşılanmış olacağını ifade etti.

Yıldırım son olarak, satışların yılın ilk altı ayına göre daha iyi durumda olduğunu tekrarlayarak, esnafın doluluk oranının yüksek olduğunu ve taleplerin karşılanması için yeni alanlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

ELAZIĞ OTO GALERİCİLER SİTESİ