izmir bridal week'in kapsamı:

Gelinlik sektörünün yeni sezon koleksiyonları, ilk kez İzmir'de düzenlenecek İzmir Bridal Week ile uluslararası profesyonellerin karşısına çıkıyor. Organizasyon 24-26 Kasım tarihlerinde Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek ve gelinlik, damatlık ile abiye üreticileri ve tasarımcılarını dünyanın farklı ülkelerinden gelen profesyonel alıcılarla buluşturacak.

Fuar kapsamında düzenlenecek karma defilelerde katılımcı firmaların 300'ün üzerinde yeni sezon tasarımı ilk kez podyuma çıkacak. Koleksiyonlar, sektörün önde gelen firmaları ve tanınmış mankenlerle sergilenecek; böylece firmalar hem marka görünürlüğünü artırma hem de ticari bağlantılarını güçlendirme fırsatı bulacak.

sektör paydaşlarının değerlendirmeleri:

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, İzmir'in gelinlik, damatlık ve abiye sektöründeki potansiyeline vurgu yaparak, "İzmir Bridal Week ile gelinlik, damatlık ve abiye giyimde yeni sezon koleksiyonlarının ilk kez tanıtılacağı bir organizasyonu kentimize kazandırıyoruz. Bu organizasyonun sektörün yenilikçi gücünü daha görünür kılacağına, markalar için yeni fırsatlar oluşturacağına ve İzmir’in moda takvimine önemli bir değer katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Cumalıoğlu ayrıca fuara katılan firmaların Ocak 2027'de düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda da yer alacağını belirtti.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya ise IF Wedding Fashion İzmir'in 20 yıllık geçmişine atıfta bulunarak, İzmir Bridal Week'in sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıktığını ve kasım ayındaki buluşmanın firmaların yeni koleksiyonlarını tanıtmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

izmir modasına ve ticarete katkısı:

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Başkanı Erdoğan Kulu, organizasyonu "İzmir modasının sezon açılışı" olarak nitelendirdi ve fuarın kentteki üretici, mağaza ve sektör temsilcilerine hareketlilik kazandıracağını söyledi. Kulu, IF Wedding Fashion İzmir'in ocak ayına alınmasının ardından kasım ayında böyle bir buluşmanın yeniden gerçekleştirilmesinin kent ekonomisine ve moda-ticaret noktalarına canlılık getireceğini vurguladı.

Fuar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Ege Giyim Sanayicileri Derneği, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği, İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası ve İzmir Moda Tasarımcıları Derneği tarafından destekleniyor. Sağlık sponsorluğunu ise Medicana üstleniyor.

İzmir Bridal Week, İZFAŞ'ın moda takvimindeki diğer organizasyonlarla birlikte ele alınıyor; Fashion Prime ile tedarik ve yan sanayi altyapısı, İzmir Bridal Week ile tasarım ve koleksiyon gücü, IF Wedding Fashion İzmir ile ise uluslararası ticaret ve marka görünürlüğü destekleniyor. Bu üç organizasyon tedarikten tasarıma, tasarımdan uluslararası ticarete uzanan bütüncül bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Etkinliğin ardından 19-22 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir ise 20'nci yılında kentteki uluslararası moda ve ticaret konumunu güçlendirmeye devam edecek. Fuar; gelinlik, damatlık, abiye ve çocuk giyim koleksiyonları ile aksesuar ve tamamlayıcı ürünleri sergileyerek hem yurt içi hem de yurt dışından profesyonel alıcıları üretici ve markalarla buluşturacak.

Ayrıca İzmir'in tasarım gücünü öne çıkaran Gelinlik Tasarım Yarışması bu yıl 17'nci kez düzenlenecek ve "LUMINARY-Işığın Doğuşu" temasıyla genç tasarımcıları bir araya getirecek. Organizasyonun, firmaların yeni sezon stratejilerini şekillendirmede ve İzmir'in moda ekosisteminin uluslararası görünürlüğünü artırmada önemli bir adım olması bekleniyor.

GELİNLİK SEKTÖRÜNÜN YENİ SEZON KOLEKSİYONLARI, İZMİR'DE İLK KEZ DÜZENLENECEK İZMİR BRİDAL WEEK İLE ULUSLARARASI MODA DÜNYASININ KARŞISINA ÇIKACAK.