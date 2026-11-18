Yeni sezon hasadı tezgahlara yansıdı

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Gaziantep’te yeni sezon sofralık yeşil zeytin hasadı başladı. Yöresel lezzetler arasında özel bir yeri olan ürün, tezgâhlarda tüketicinin beğenisine sunuluyor. Yeni mahsul zeytinlerde kilogram fiyatları 50 TL ila 75 TL arasında değişiyor ve kalite, irilik ile tür farkına göre satış fiyatı belirleniyor.

piyasadaki hareketlilik ve fiyatlar:

Gaziantep Çarşısı’nda uzun yıllar zeytin satan satıcı Ümit Kurt, ürün bolluğuna rağmen satışlarda beklenen canlılığın yok olduğunu söyledi. Kurt, bu yıl fiyatların geçen yıla göre genel olarak daha düşük olduğunu belirterek, beş kilogramlık basmalık zeytinlerde geçen yıl satılan bin liralık ürünün bu yıl 750 ila 900 TL arasında alıcı bulduğunu aktardı. Satıcı, fiyatların düşmesine rağmen talebin istenilen seviyede olmadığını ifade etti.

doğru saklama yöntemleri ve üreticinin uyarıları:

Vatandaşların zeytinin erimesi ve yumuşamasından şikâyet ettiğini dile getiren Kurt, zeytinin doğru muhafaza edildiğinde bozulmayacağını vurguladı. Üreticinin önerileri arasında üç günde bir suyun değiştirilmesi, ilk acı suyun 3-4 gün sonra dökülmesi ve sonrasında bir su bardağı tuz eklenmesi yer alıyor. Kurt, "Zeytini kırıp bidona koyduktan sonra unutmayacaksınız. 3-4 gün sonra ilk acı suyunu dökmeniz gerekir" diyerek düzenli takip ve bakımın önemine dikkat çekti.

çeşitler ve tüketici tercihleri:

Gaziantep’te farklı zeytin çeşitleri satışta bulunuyor; Hatay usulü, Nizip cinsi, Nizip Gemlik ve Mersin Mut zeytinleri öne çıkıyor. Kurt, Gazianteplilerin en çok küçük taneli zeytini tercih ettiğini, bunun yağ oranı ve lezzet açısından öne çıktığını belirtti. Ayrıca, küçük taneli zeytinin işlenmemiş halinin fiyatı 150 TL, kırılmış hâlinin ise kalite ve boyuta göre 300-350 TL arasında değiştiğini söyledi.

Üreticinin ifadesiyle "Maşallah, ağaçlar sümbül gibi" olsa da satışlarda beklenen canlılığın olmaması, hem üretici hem de esnaf için sezonun izlenmesini gerektiriyor. Doğru saklama ve düzenli bakımın tüketicinin yaşadığı sorunları hafifleteceği vurgulanıyor.

ESNAF ÜMİT KURT